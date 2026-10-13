Казахстан вошел в четверку сильнейших на FIRST Global Challenge 2026

Казахстанские школьники одержали победу во всех 11 квалификационных матчах и вышли в плей-офф.

Национальная сборная Казахстана вошла в четверку лидеров мирового рейтинга международного чемпионата по спортивной робототехнике FIRST Global Challenge 2026, прошедшего в городе Инчхон (Республика Корея). В соревнованиях приняли участие команды из 185 стран мира.

Казахстанские школьники одержали победу во всех 11 квалификационных матчах и вышли в плей-офф. По итогам соревнований сборная заняла четвертое место в мировом рейтинге, продемонстрировав высокий уровень инженерной подготовки и командной работы.

На протяжении предыдущих четырех лет сборная Казахстана становилась победителем FIRST Global Challenge. Результат этого года вновь подтвердил конкурентоспособность отечественных школьников на международной арене.

В состав национальной сборной вошли четыре ученика 9–11 классов школы-лицея № 92 имени М. Ганди города Алматы — Хусейн Мақсұт, Нұртас Серік, Аспандияр Бердали и Арнур Абдулла, а также ученик гимназии № 159 имени Ы. Алтынсарина Ерасыл Ендібай.

Сборная была сформирована по итогам отбора, организованного Республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения совместно с общественным фондом USTEM Foundation при участии Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, международного инновационного кластера Astana Hub.