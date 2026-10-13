Более 90% государственных услуг Минтруда доступно в электронном формате

В зависимости от вида услуги граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства, биржей труда, приложением eGov Mobile и приложениями банков второго уровня.

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает цифровизацию государственных услуг для упрощения получения социальной поддержки гражданами. В настоящее время 45 из 49 оказываемых услуг, или 91,8%, доступны в электронном формате. По 28 услугам предусмотрена возможность проактивного предоставления, сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от вида услуги граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства, электронной биржей труда Enbek.kz, мобильным приложением eGov Mobile и приложениями банков второго уровня. Электронные каналы позволяют обращаться за услугами дистанционно и сокращают необходимость личного посещения учреждений.

Одно из направлений работы Министерства — это развитие проактивного обслуживания. В таком формате инициатива предоставления услуги исходит от государства. На основании сведений государственных информационных систем выявляются потенциальные получатели и направляются уведомления о возможности получения соответствующей меры поддержки.

Для граждан это упрощает начало оформления услуги и человеку не требуется самостоятельно обращаться в государственный орган, чтобы узнать о возможности ее получения. Дальнейшие действия зависят от условий предоставления конкретной услуги.

Всего проактивный формат предусмотрен для 28 из общего количества оказываемых государственных услуг, что составляет 57,1%.

Работа по цифровизации сопровождается совершенствованием порядка их предоставления и развитием межведомственного обмена данными. Использование сведений из государственных информационных систем позволяет сокращать необходимость предоставления гражданами подтверждающих документов.

Дальнейшая работа Министерства направлена на расширение возможностей цифрового и проактивного обслуживания, упрощение процедур и сокращение сроков получения государственных услуг.