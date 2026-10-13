Через портал «Әлеумет» за девять месяцев 2026 года предоставлено более 463 тыс. услуг

Портал социальных услуг обеспечивает прямое взаимодействие получателей с поставщиками и расширяет возможности самостоятельного выбора средств и услуг реабилитации.

За девять месяцев 2026 года через портал социальных услуг «Әлеумет» получено 463 205 услуг по обеспечению лиц с инвалидностью техническими средствами и услугами реабилитации, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Из общего показателя 330 300 приходится на обеспечение техническими средствами реабилитации, 8 600 — на услуги специалиста жестового языка, 27 400 — на услуги индивидуального помощника и 96 905 — на санаторно-курортное лечение.

Число активных услугополучателей, зарегистрировавшихся на портале за девять месяцев текущего года, составило 75 062. За этот период на Портале также зарегистрировано 11 285 товаров. В настоящее время представлены 690 поставщиков технических средств реабилитации, из которых 433 зарегистрировались за отчетный период.

На портале доступны протезно-ортопедические изделия, сурдотехнические и тифлотехнические средства, средства передвижения, обязательные гигиенические средства, а также услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка и санаторно-курортного лечения.

Пользователи могут ознакомиться с предложениями поставщиков, сравнить характеристики товаров и выбрать подходящий вариант из предусмотренных индивидуальной программой абилитации и реабилитации. Оформление заказа и подписание необходимых документов осуществляются в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи.

Для информационной поддержки граждан на Портале функционирует чат-бот Aidana. Он предоставляет справочную информацию о порядке работы сервиса, нормативных правовых актах и отвечает на часто задаваемые вопросы.

Гражданам, которым необходима помощь при работе с Порталом, доступны консультации в уголках самообслуживания при местных органах социальной защиты населения. Специалисты помогают разобраться в порядке выбора и заказа необходимых средств реабилитации.

Портал «Әлеумет» обеспечивает прямое взаимодействие получателей с поставщиками и расширяет возможности самостоятельного выбора средств и услуг реабилитации. Воспользоваться сервисом можно на сайте Aleumet.egov.kz.