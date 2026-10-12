Более 13 млн пользователей: eGov Mobile за семь лет стал одной из ключевых цифровых платформ Казахстана

История мобильного цифрового правительства Казахстана началась в 2012 году с запуска приложения mGov.

За семь лет после обновления приложение eGov Mobile прошло путь от мобильного доступа к отдельным государственным услугам до единой цифровой платформы с аудиторией более 13,2 млн пользователей. Сегодня в приложении доступны более 1 100 государственных услуг и сервисов.

История мобильного цифрового правительства началась в 2012 году с запуска приложения mGov. Пользователям стали доступны первые электронные государственные услуги, включая получение адресной и пенсионной справок, справки о наличии недвижимости и обременений, а также оплату штрафов, налогов и государственных пошлин. К 2019 году приложение предлагало около 70 услуг и сервисов.

В 2019 году mGov получил обновленный дизайн и новое название eGov Mobile. С этого момента начался новый этап развития мобильного цифрового правительства. В 2020 году в приложении появилась биометрическая идентификация, которая упростила подтверждение личности при получении государственных услуг.

Одним из наиболее востребованных сервисов стали «Цифровые документы», позволяющие предъявлять электронные версии документов вместо физических в предусмотренных случаях. За время работы сервиса пользователи обращались к цифровым документам более 600 млн раз. Позже сервис также стал доступен в популярных приложениях банков второго уровня.

Еще одним важным инструментом стала возможность выпуска электронной цифровой подписи и подписания документов с помощью QR-кода. На сегодняшний день пользователи воспользовались QR-подписанием около 80 млн раз.

«За семь лет eGov Mobile превратился из приложения для получения отдельных государственных услуг в одну из ключевых цифровых платформ Казахстана. Если в 2019 году ежемесячная активная аудитория составляла 272 тыс. пользователей, то в 2026 году она достигла 7,5 млн человек, рост почти в 28 раз. В этом году через приложение было получено более 20 млн государственных услуг. Это подтверждает, что приложение становится все более востребованным среди казахстанцев. Сегодня eGov Mobile объединяет государственные услуги и цифровые сервисы в одном месте, делая их получение удобнее и доступнее. Мы продолжаем совершенствовать мобильное правительство, чтобы граждане могли решать повседневные вопросы быстрее, проще и с минимальными усилиями, не выходя из дома», — отметил первый вице-министр МИИЦР РК Ростислав Коняшкин.

В июле 2024 года мобильная экосистема электронного правительства расширилась за счет приложения eGov Business, предназначенного для предпринимателей. Оно позволяет представителям бизнеса пользоваться государственными услугами со смартфона, подавать заявки на выпуск ЭЦП, подписывать документы с помощью QR-кода, регистрировать первого руководителя юридического лица и выполнять другие востребованные операции.

В 2025 году eGov Mobile прошел полный ребрендинг, обновив визуальное оформление и пользовательский опыт.

В 2026 году в приложении появился eGov GPT — новый инструмент, который помогает пользователям ориентироваться в государственных услугах и находить нужную информацию в формате диалога. Его можно использовать как интерактивный справочник: достаточно задать вопрос обычными словами или описать свою ситуацию, чтобы получить подсказки о доступных услугах и порядке действий. Например, при вопросе о регистрации рождения ребенка сервис поможет разобраться, какие услуги могут потребоваться и с чего начать. Через eGov GPT доступны более 50 государственных услуг, а количество обращений к сервису превысило 150 тыс.

В том же году eGov GPT стал победителем AI & Digital Bridge Awards 2026 в номинации «GovTech Project of the Year». Награда была вручена в рамках международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026 в Астане.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.