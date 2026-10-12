Казахстан и Эстония обсудили развитие сотрудничества в сфере науки и инноваций

Вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова провела встречу с представителями Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

Встреча прошла в рамках экспертной миссии TAIEX Европейской комиссии, проходящей в Казахстане с 5 по 9 октября. Миссия организована в рамках сотрудничества Министерства науки и высшего образования РК с Европейской комиссией. В ходе встречи вице-министр рассказала о проводимых реформах в сфере высшего образования и науки, а также о ходе реализации Закона Республики Казахстан «О науке и технологической политике». Отдельное внимание было уделено развитию казахстанско-эстонского сотрудничества, укреплению связей между университетами и научными организациями двух стран.

Представители эстонской стороны Кюллики Тафель-Вийя и Карел Лембер представили опыт Эстонии в развитии инновационной экосистемы, венчурного финансирования научных разработок и коммерциализации результатов исследований. Участники встречи также обсудили перспективы развития акселерационных программ, трансфера технологий и привлечения частных инвестиций в наукоемкие стартапы.

Экспертная миссия TAIEX направлена на изучение европейских практик венчурного инвестирования, поддержки технологического предпринимательства и формирования устойчивой инновационной экосистемы. В рамках миссии состоялись тематические семинары и рабочие встречи с представителями Министерства науки и высшего образования РК, АО «Фонд науки», Astana Hub, QazInnovations и других участников инновационной экосистемы Казахстана.

Отдельным направлением обсуждения стало участие Казахстана в рамочной программе Европейского союза по исследованиям и инновациям Horizon Europe. Гульзат Кобенова представила текущий статус участия страны в программе и планы по дальнейшему углублению сотрудничества, в том числе перспективы получения Казахстаном статуса ассоциированной страны.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в области науки, исследований и инноваций, включая взаимодействие в рамках Horizon Europe. Среди перспективных направлений определены реализация совместных исследовательских проектов, укрепление партнерств между университетами и научными институтами, а также развитие взаимодействия с представителями реального сектора экономики для внедрения научных разработок и коммерциализации технологий.