База данных цен помогла сэкономить около 200 млрд тенге в Казахстане

В дальнейшем базу данных цен планируют расширять и активнее использовать при государственном планировании закупок товаров, работ и услуг.

В рамках цифровизации государственных финансов внедряется цифровая карта, которая позволяет отслеживать данные контрольно-кассовых машин и анализировать выбитые чеки в разрезе городов, районов и областей. Эти сведения сопоставляются с расходами бюджета, что позволяет оценивать экономический баланс регионов. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Асет Турысов.

«Здесь очень важно, что мы видим: кассовая дисциплина не везде находится на высшем уровне. Комитет госдоходов проводит разъяснительную работу в регионах, чтобы кассовую дисциплину повышать. За счет этого планируется не только сделать прозрачными многие процессы, но и взаимодействие Комитета госдоходов с малым и средним бизнесом», - пояснил Асет Турысов.

Данные фискальных чеков также планируют использовать для анализа отдельных отраслей, включая торговлю и сельское хозяйство. Это позволит отслеживать средние цены на товары в конкретных районах.

Также А. Турысов омтетил, что для повышения прозрачности товарооборота в Казахстане запущен национальный каталог товаров. На сегодняшний день он содержит 33,5 млн товарных позиций. При обработке карточек товаров применяется искусственный интеллект. Кроме того, система охватывает сведения об электронных счетах-фактурах и таможенных декларациях.

«Получая все эти сведения о фискальных данных, внедряя национальный каталог товаров, в Минфине реализуется проект базы данных цен. Это система маркет-анализа. Мы берем данные с фискальных чеков, счет-фактур, также и с популярных онлайн-площадок, как Kaspi, Halyk и других торговых площадок. Мы, сравнивая цены, даем среднее значение. База данных цен включена в госпланирование, и за счет этого уже дала экономию порядка 200 млрд тенге», – отметил Асет Турысов.

В дальнейшем базу данных цен планируют расширять и активнее использовать при государственном планировании закупок товаров, работ и услуг. Это должно повысить точность расчетов и сократить зависимость от коммерческих предложений.

Отдельно вице-министр отметил цифровую систему KEDEN, используемую в таможенной сфере. В дальнейшем ее функционал планируют развивать с применением искусственного интеллекта, в том числе для определения кодов ТН ВЭД.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.