Smart Data Finance принесла Казахстану эффект на 322 млрд тенге

Система Smart Data Finance является «мозгом» госфинансов, куда поступает информация из внешних и внутренних источников данных по всем налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности.

Платформа объединяет данные из 80 источников и формирует досье на физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Асет Турысов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в рамках реализации нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года в системе налогового администрирования внедрили необходимые изменения.

Интегрированная система налогового администрирования заменила семь прежних систем.

«Все необходимые нормы, которые были приняты Парламентом и Правительством, в этой системе были реализованы. А именно это вопросы упрощения налогового администрирования, сокращения налоговой отчетности на 30%, налогов и обязательных платежей — на 20%, а также отмену 128 налоговых льгот, переход к сервисной модели, изменение подходов к налоговому контролю и мерам принудительного взыскания. Ну и очень важно — это существенное изменение самих ставок и порядка исчисления налогов, включая НДС, ИПН и КПН», — пояснил Асет Турысов.

Все цифровые системы ведомства были обновлены и заработали своевременно. В том числе предзаполнение деклараций физических лиц (формы 250 и 270) и декларации по НДС (форма 300), реализованы API-сервисы.

Так, по данным спикера, с начала 2026 года принято 7,9 млн налоговых отчетов, обработано 3,9 млрд платежей, сформировано 1,8 млн уведомлений камерального контроля. Реализовано 75 интеграций с госорганами и банками второго уровня.

По словам вице-министра, в Казахстане внедрение системы Smart Data Finance позволило получить эффект в размере 322 млрд тенге.

Следующим этапом цифровизации стало развитие Smart Data Finance — аналитической платформы Министерства финансов, которая позволяет объединять и сопоставлять большие массивы данных.

Система помогает перейти к проактивному налоговому администрированию, автоматическому начислению налогов и направлению уведомлений.

«Система Smart Data Finance позволяет сопоставлять расходную и доходную часть каждого человека. Вместе с этим расширяет, помогает предзаполнять декларации, если у вас есть авто, недвижимость, земля», — отметил А. Турысов.

Кроме того, в Министерстве финансов внедряют систему управления рисками с использованием искусственного интеллекта. По словам вице-министра, задача заключается не в увеличении количества проверок, а в выявлении потенциальных нарушений и предоставлении гражданам и бизнесу инструментов для самостоятельной проверки. Такие ИИ-агенты в дальнейшем появятся в eGov и в Едином личном кабинете.

апомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.