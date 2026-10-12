Жасанды интеллект Қазақстанда мемлекеттік мүлікті пайдалану тиімділігін бағалауға септігін тигізіп отыр
Қазақстанда цифрлық теңгені енгізу аясында жалпы сомасы 339 млрд теңгені құрайтын 20 пилоттық жоба іске асырылды. Жобалар инфрақұрылым мен ауыл шаруашылығын қоса алғанда, түрлі салаларды қамтыды.
Цифрлық теңгені енгізу жұмыстары ҚР Ұлттық банкімен бірлесіп жүзеге асырылып жатыр. Тиісті заң қабылданды, ал оны қолдану қағидалары бекіту сатысында. Пилоттық жобалардың қорытындысы бойынша бұл тетік оң нәтиже көрсетті. Бұл туралы ҚР қаржы вице-министрі Әсет Тұрысов ОКҚ алаңында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Цифрлық теңгені пайдалануға мүмкіндік беретін бюджеттік ерекшеліктердің сегіз түрі айқындалды. Бұл тетік құны 100 млн теңгеден асатын жобаларды іске асыру кезінде қолданылады. Нақты жобалардың тізбесін кейінірек қалыптастырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жоспарланып отыр. Осыдан кейін қандай жобалар цифрлық теңге арқылы қаржыландырылатыны белгілі болады.
«Алдағы уақытта бұл тетік бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін арттыруға, қаржы ағындарының ашықтығы мен қадағалануын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп санаймыз. Бұл бағыттағы жұмысты Ұлттық банкпен бірлесіп жалғастырып жатырмыз», — деді спикер.
Сондай-ақ ол мемлекеттік мүлікті есепке алуды цифрландыруға және оны басқару тиімділігін арттыруға бағытталған «Digital Qazyna» жобасына тоқталды. Бүгінде Мемлекеттік мүлік комитетінің процестері электрондық форматқа көшірілген. Жүйеде 19 мың ұйымға тиесілі 25,6 млн мемлекеттік мүлік нысаны туралы мәлімет бар.
Атап айтқанда, бұрын қағаз жүзінде жүзеге асырылған ғимараттар мен басқа да нысандарды мемлекеттік органдар арасында беру енді электрондық форматта жүргізіледі. Сонымен қатар мемлекеттік органдар басқа ведомстволардың мүлкі туралы ақпарат алып, қажет болған жағдайда пайдаланылмай тұрған нысандарды сұрата алады. Жоба іске қосылғалы бері мемлекеттік ұйымдар арасында жалпы құны 433 млрд теңгеден асатын 56 мыңнан астам нысан бойынша 4 мыңға жуық мүлік беру операциясы жүргізілді.
«Алдағы уақытта „Digital Qazyna“ тұжырымдамасына сәйкес ғимараттардың, автокөліктердің және басқа да мемлекеттік мүліктің қаншалықты тиімді пайдаланылатынын, қандай пайда әкелетінін бағалау үшін жасанды интеллектіні қолданамыз. Бұл ретте жасанды интеллект те көмектеседі. Ол жоспарлау кезінде және мемлекеттік органның жұмысын бағалау барысында белгілі бір мемлекеттік мүліктің қаншалықты тиімді пайдаланылып жатқанын анықтауға қатысты ұсыныстар әзірлейді», — деп толықтырды вице-министр.
Сонымен қатар қазірдің өзінде 50 мың пайдаланушысы бар «Бірыңғай жеке кабинет» жобасын іске асыру жалғасып жатыр. Оның мақсаты — Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелеріндегі жеке кабинеттерді, соның ішінде мемлекеттік сатып алу порталын, электрондық шот-фактуралар жүйесін, салық төлеушінің кабинетін және электрондық аукциондар платформасын бір жүйеге біріктіру.