Искусственный интеллект поможет оценивать эффективность использования госимущества в Казахстане

В рамках внедрения цифрового тенге реализовано 20 пилотных проектов на общую сумму 339 млрд тенге.

Проекты охватили различные сферы, включая инфраструктуру и сельское хозяйство. Внедрение цифрового тенге осуществляется совместно с Национальным банком РК. Соответствующий закон уже принят, правила его применения находятся на стадии утверждения. По итогам пилотных проектов механизм продемонстрировал положительные результаты. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Асет Турысов.

Уже определены восемь бюджетных специфик, по которым предусмотрена возможность использования цифрового тенге. Механизм будет применяться при реализации проектов стоимостью свыше 100 млн тенге. Перечень конкретных проектов планируется сформировать и опубликовать позднее в СМИ. После этого станет известно, какие именно проекты будут финансироваться с использованием цифрового тенге.

«В дальнейшем видим в этом бюджетную эффективность, прозрачность и прослеживаемость всего финансового потока. Совместно с Нацбанком продолжаем эту работу», — сказал спикер.

Отдельно он отметил проект «Digital Qazyna», направленном на цифровизацию учета и повышение эффективности управления государственным имуществом. На сегодняшний день процессы Комитета государственного имущества переведены в электронный формат. В системе содержатся сведения о 25,6 млн объектов госимущества, это 19 тысяч организаций.

В частности, передача зданий и других объектов между государственными органами, которая ранее осуществлялась на бумаге, теперь проводится в электронном формате. Кроме того, госорганы могут получать информацию об имуществе других ведомств и при необходимости запрашивать неиспользуемые объекты. С момента запуска проекта между госорганизациями проведено около 4 тыс. передач более 56 тыс. объектов на сумму свыше 433 млрд тенге.

«Далее мы будем здесь же в соответствии с концепцией „Digital Qazyna“ применять ИИ на эффективность использования зданий, автомобилей, любого госимущества, насколько оно эффективно используется и какую пользу может принести. То есть искусственный интеллект даже будет помогать в этом отношении. ИИ будет подсказывать, при планировании, при оценке госоргана, как он использует то или иное госимущество, насколько эффективно», — дополнил вице-министр.

Вместе с тем продолжается реализация проекта «Единый личный кабинет», который уже насчитывает 50 тысяч пользователей. Его цель — объединить личные кабинеты информационных систем Министерства финансов, включая порталы государственных закупок, электронных счетов-фактур, кабинет налогоплательщика и платформу электронных аукционов.

апомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.