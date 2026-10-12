Масштабный сбой оставил казахстанцев без такси и привычных цифровых сервисов

Из-за падения ЦОДов «Яндекса» пользователи в РК столкнулись с остановкой служб такси и доставки, а местный бизнес — с недоступностью облачной инфраструктуры.

11 октября 2026 года Казахстан и страны СНГ столкнулись с масштабным сбоем в работе сервисов «Яндекса». Инцидент выявил критическую зависимость целого ряда бизнес-процессов от одного технологического гиганта и вызвал цепную реакцию на казахстанском рынке — от взрывного роста тарифов у конкурентов до падения сторонних приложений.

Что произошло?

Первопричиной проблемы стало физическое повреждение ИТ-инфраструктуры компании. В ночь на 11 октября в результате атаки БПЛА был полностью выведен из строя ЦОД «Яндекса» во Владимире (РФ). По данным издания CNews, это уже третий подобный инцидент менее чем за неделю: в ночь с 7 на 8 октября пострадал дата-центр в Сасово (Рязанская область), а с 8 на 9 октября — в Калуге.

Потеря трех ЦОДов привела к тому, что утром в воскресенье стали недоступны ключевые сервисы: «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Яндекс Пэй», сервисы умного дома («Дом с Алисой»), «Почта» и «Карты». Сбои были зафиксированы в Казахстане, России, Беларуси и Армении.

Влияние на сторонний бизнес

Кроме того, проблема, вероятно, затронула и компании, использующие облачную инфраструктуру компании. Так, утром 11 октября «Додо Пицца» сообщила о полной недоступности своего сайта и приложения для пользователей из РК. Клиенты лишились возможности оформить доставку или самовывоз.

Представители сети подтвердили, что причиной стала «масштабная авария у облачного провайдера», на инфраструктуре которого развернуты их сервисы. Однако наименование провайдера официально не раскрывалось. «Додо Пицца» возобновила работу вечером в воскресенье. В качестве компенсационных мер компания гарантировала стопроцентный возврат средств за оплаченные, но не доставленные из-за технического сбоя заказы.

Реакция рынка: ситуация в inDrive

Временная парализация Yandex Go ожидаемо привела к взрывному росту спроса на альтернативных платформах. В первую очередь — на inDrive. Пользователи стали жаловаться на многократный рост стоимости поездок. Средний чек, по сообщениям казахстанцев, вырос в 2,5-3 раза. Так, базовые маршруты подорожали с 900 до 2600 тенге, а на некоторых направлениях в Алматы цены достигали 4000 тенге.

CEO платформы Арсен Томский прокомментировал инцидент, объяснив резкие скачки цен дисбалансом между аномальным притоком пассажиров и количеством активных водителей. Для стабилизации ситуации комиссия сервиса была временно снижена до минимального уровня, необходимого лишь для покрытия обязательных налогов (с целью привлечения на линию большего числа водителей), введено ограничение на диапазон торга, чтобы сдержать чрезмерный рост цен.

«С утра в inDrive в Казахстане резкий приток пассажиров и заказов. Это создает дисбаланс спроса и предложения. Усилиями команды сервис за последние годы доведен до уровня, что 97,5% поездок получают 5 звезд от пассажиров, и мы хотим сохранить этот уровень. Чтобы привлечь больше водителей, мы снизили и так самые низкие комиссии на рынке до минимума, необходимого для покрытия обязательных налогов. Сегодня, скорее всего, дополнительно ограничим диапазон торга, чтобы сдержать чрезмерный рост цен», — написал Арсен Томский.

В самом Яндекс Go, когда сервисы компании стали восстанавливаться, также были зафиксированы более высокие, чем обычно, цены на поездки. Так, согласно сообщениям пользователей, по Алматы тарифы выросли в 2-3 раза.

Регулятор: данные казахстанцев в сохранности

На фоне падения сервисов «Яндекса» Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК выступило с разъяснениями. В МИИЦР заявили: серверы, на которых хранятся персональные данные казахстанских пользователей, физически находятся на территории Казахстана и работают в штатном режиме. Утечек не зафиксировано, угрозы сохранности данных нет.

«Перебои в работе сервисов „Яндекса“ вызвали обоснованные вопросы относительно надежности цифровых платформ, которыми ежедневно пользуются граждане Казахстана. Серверы, предназначенные для хранения персональных данных пользователей из Казахстана, размещены на территории страны и работают штатно. В настоящее время „Яндекс“ осуществляет восстановительные работы. Министерство взаимодействует с компанией и казахстанскими инфраструктурными организациями по вопросам оказания необходимой поддержки. Одновременно с другими платформами такси и доставки проводится работа по обеспечению их устойчивости в условиях увеличения нагрузки», — прокомментировали проблему в МИИЦР РК.

Однако в ведомстве подчеркнули, что хотя хранение баз данных локализовано, но для функционирования платформ (маршрутизация, процессинг, алгоритмы назначения водителей) используется распределенная вычислительная инфраструктура. Выход из строя внешних технологических компонентов ожидаемо приводит к остановке клиентского сервиса даже при полностью рабочих локальных серверах.

Юридический аспект и сроки восстановления

Как отмечают профильные СМИ, компания оперативно внесла изменения в пользовательские соглашения. Если в предыдущей версии оферты от 18 сентября 2026 года пункт об освобождении от ответственности отсутствовал, то в новой редакции компания полностью сняла с себя ответственность перед клиентами за неработающие сервисы в случае форс-мажора.

По состоянию на поздний вечер 11 октября работа сервисов «Яндекса» постепенно восстанавливается. По заявлению компании, технические службы отдают приоритет сервисам с наибольшим трафиком: базовый функционал «Алисы», «Поиска», «Карт» и такси уже частично доступен казахстанцам, однако о полном устранении последствий инцидента говорить пока рано. Работы по устранению последствий сбоя продолжаются.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.