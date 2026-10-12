Астана стала площадкой для фестиваля науки и искусства

В многофункциональном комплексе «Таным» прошел Showcase Art&Science by PRO.NRG FEST.

В Астане, на площадке многофункционального комплекса «Таным», состоялся Showcase исследовательских проектов Art& Science by PRO.NRG FEST — однодневное событие на стыке науки, искусства и исследовательских проектов. В этот день прошел открытый финал национального конкурса научных проектов Impact Challenge 2026: Водные ресурсы, выставка грантовой программы Art & Science of Water и фотовыставка National Geographic Qazaqstan, посвященная водным ресурсам Казахстана, передает Alfa.kz.

Showcase Art& Science рассматривает тему воды в трех направлениях: школьные исследования, современное искусство и документальная фотография. Текущее состояние водных ресурсов Казахстана и пути улучшения ситуации — общая тема, объединяющая все три направления. Документальная фотография показывает масштаб проблемы, школьные проекты предлагают конкретные решения, а художественные работы позволяют осмыслить тему воды средствами искусства.

Программа события включала несколько направлений. Impact Challenge 2026 — национальный финал. После торжественного открытия 10 команд-финалистов, состоящих из учащихся 8–11 классов государственных школ Казахстана, защитили свои научно-исследовательские проекты перед жюри и зрителями. Art & Science of Water — открытая грантовая программа PRO.NRG FEST, направленная на поддержку проектов, объединяющих исследовательский и художественный подходы на стыке науки, искусства и технологий. По итогам отбора будут поддержаны до 20 проектов, каждый из которых получит грант в размере 400 000 теңге на реализацию. Еще одно направление программы — фотовыставка National Geographic Qazaqstan. Выставка показала текущее состояние водных ресурсов Казахстана средствами документальной фотографии и позволила глубже осмыслить тему через визуальные образы.

В рамках научно-образовательной программы прошли мастер-классы в лаборатории Aqua Lab и кабинетах гидропоники и аквапоники комплекса «Таным», работали демонстрационные станции и проводились экскурсии, знакомящие гостей с выставочной экспозицией.

«Вода — ресурс, от которого зависит будущее региона, и найти решения для ее сохранения помогут прежде всего молодые исследователи. Мы рады поддержать Showcase Art& Science, где школьная наука, искусство и документальная фотография вместе рассказывают о воде. Особенно ценно, что в программе выступят искусствовед Полина Егармин, художник и муралист Раис Шагиев и Посланник UNESCO Clubs Kazakhstan Махаббат Есен: они покажут, как тема воды раскрывается через искусство, технологии и молодежные инициативы, и докажут, что вклад в ее сохранение может внести каждый», — отметил Еркин Зикибаев, менеджер по корпоративным связям Евразийского подразделения «Шеврон».

На Showcase Art& Science гости не просто познакомились с научными и художественными проектами, но и увидели, как исследовательский вопрос превращается в художественную идею, а затем — в визуальный образ. Смогли пообщаться с финалистами, экспертами и авторами проектов и увидеть, как школьная наука, современное искусство и документальная фотография раскрывают одну и ту же тему разными способами.