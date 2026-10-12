Сотни миллионов тенге потратят в Алматы, чтобы «оживить» табло на остановках

3–4 года назад на большинстве автобусных остановок стояли табло с номерами маршрутов и временем их прибытия, сейчас такие табло практически не встречаются на остановках.

В Алматы планируют настроить почти 1,9 тыс. информационных табло на остановках, чтобы пассажиры могли видеть номера и направления маршрутов, а также расчетное время прибытия общественного транспорта. Об этом говорится в технической спецификации госзакупки. Речь идет не о покупке новых экранов. Оборудование уже установлено на остановочных пунктах города, однако его необходимо подключить к действующей системе данных о движении транспорта и настроить корректное отображение информации, передает Курсив.

Подрядчику предстоит обследовать табло, определить их фактическую конфигурацию, наладить передачу данных и связь с системой мониторинга транспорта, а затем проверить работу каждого устройства. На все это акимат города готов выделить 297 млн тенге. Срок выполнения услуг — с момента вступления договора в силу до 31 декабря 2026 года.

Сейчас в Алматы насчитывается 2 596 остановочных комплексов, согласно данным управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта. Акимат Алматы регулярно модернизирует существующие и устанавливает новые остановки. Например, после запуска в этом году новой линии BRT по улицам Желтоксан и Райымбек батыра их количество в городе увеличилось примерно на 200.