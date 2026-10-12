Казахстан и эмитент криптовалютного доллара изучат выпуск стейблкоина в тенге

Компания Tether, создавшая и выпускающая самый известный и популярный в мире стейблкоин USDT, подписала меморандум о взаимопонимании с Национальным банком РК и администрацией города Алатау.

Компания Tether, выпускающая самый популярный криптовалютный доллар USDT, заключила соглашение с Нацбанком и администрацией города Алатау. Стороны договорились изучить возможность запуска стейблкоина, привязанного к тенге. Компания Tether, создавшая и выпускающая самый известный и популярный в мире стейблкоин USDT (криптовалютный доллар), подписала меморандум о взаимопонимании с Национальным банком и администрацией города Алатау. В рамках соглашения планируется изучить международный опыт выпуска стейблкоинов и определить возможные сценарии их использования в Казахстане. Одним из направлений станет подготовка концепции и пилотного проекта стейблкоина, привязанного к национальной валюте — тенге, передает Курсив.

Еще одним направлением сотрудничества станет токенизация, то есть оцифровка прав на владение реальными активами. Стороны определят приоритетные категории активов, разработают модель их токенизации и планируют запустить пилотный проект в юрисдикции города Алатау. Для проекта может быть использована платформа Hadron by Tether, предназначенная для токенизации активов.

Кроме того, Tether, Национальный банк и администрация Алатау проведут образовательные семинары и тренинги для специалистов. Они будут посвящены международному рынку стейблкоинов и цифровых активов, моделям выпуска и управления резервами, а также токенизации реальных активов с использованием технологии распределенного реестра.

«В рамках пилотных проектов по токенизации мы намерены тщательно изучить лучшие международные практики в области выпуска стейблкоинов и токенизации реальных активов. При этом поддержание финансовой стабильности, прозрачности транзакций и надежной защиты инвесторов остается первостепенной задачей Национального банка», — заявил заместитель председателя Нацбанка Бинур Жаленов.

Стейблкоин — это криптовалюта, стоимость которой привязана к определенному активу, например доллару. Его курс стараются удерживать стабильным, в отличие от биткоина и других криптовалют.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в новом городе Алатау хотят токенизировать комплекс Iconic Tower на сумму до $50 млн и логистический центр Birlik на $10 млн. Фактически будущие здания хотят разделить на цифровые активы, чтобы привлечь новых инвесторов.