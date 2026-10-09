Казахстан предложил разработать Декларацию об ответственном использовании ИИ

Принципиальным условием является безопасное применение нейросетей, заявил Токаев на мероприятии в Туркменистане.

О важности сотрудничества в сфере искусственного интеллекта заявил Касым-Жомарт Токаев на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Казахстан последовательно выстраивает целостную экосистему искусственного интеллекта, заявил президент. Он напомнил, что в республике принят закон «Об искусственном интеллекте», реализуется стратегия Digital Qazaqstan, запущены суперкомпьютерные кластеры, и действует Международный центр Alem.ai, передает Sputnik.

«С учетом исключительной важности этой темы предлагаю рассмотреть возможность подготовки программы центральноазиатского партнерства по искусственному интеллекту, чтобы все наши научные центры, университеты, технологические компании могли бы обмениваться информацией и опытом», — сказал Токаев.

Принципиальным условием является безопасное применение нейросетей, отметил президент Казахстана. Связанные с этим риски уже становятся предметом серьезного международного обсуждения: «На мой взгляд, следует приступить к совместной выработке подходов, обеспечивающих контроль над критически важными технологиями. С учетом этого Казахстан предложил разработать Декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии и Азербайджаном».

Отдельно он отметил укрепление культурно-гуманитарных связей между странами: «За последние годы значительно активизировались межкультурные контакты: проводятся выставки, кинофестивали, форумы, памятные мероприятия. Полагал бы необходимым придать этому процессу дополнительный импульс через молодежные обмены, межвузовское и научное сотрудничество, диалог творческой интеллигенции. Естественным продолжением углубления связей становится формирование общего информационного пространства».

По итогам встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана лидеры приняли Совместное заявление. Впереди еще одно мероприятие — саммит лидеров стран СНГ. Он будет проходить в юбилейный для Содружества год — в декабре исполнится 35 лет с момента образования этого объединения.