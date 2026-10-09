Курултай приглашает экспертов в области цифровизации к подготовке к слушаниям

Слушания Курултая позволят трансформировать эти стратегические задачи в конкретные проекты и практические предложения в реальном секторе экономики.

Курултай приглашает IT-специалистов и отраслевых экспертов принять участие в подготовке к слушаниям по вопросам цифровизации и искусственного интеллекта, которые пройдут в декабре этого года. В рамках этой работы планируется обсудить конкретные проекты и предложения, которые позволят нарастить потенциал цифровой трансформации страны. Об этом сообщил председатель Комитета Курултая по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев в своем видеообращении.

«Результат цифровизации должен быть конкретным. Необходимы реальные проекты, направленные на рост производства, снижение затрат, увеличение доходов предприятий и расширение экспортных возможностей. На предстоящих слушаниях мы постараемся не только обозначить эти вопросы, но и предложить конкретные пути их решения», — отметил Дархан Ахмедиев.

По его словам, главная цель слушаний — не ограничиваться оценкой уровня цифровизации, а определить технологии и эффективные механизмы, которые позволят решать актуальные проблемы в конкретных секторах экономики.

В этом направлении будут созданы рабочие группы, в состав которых войдут представители бизнеса, ученые, IT-специалисты и отраслевые эксперты. Они изучат актуальные вопросы в каждой из сфер.

Кроме того, будут отдельно рассмотрены проекты, которые предприятия могут реализовать собственными силами, направления, требующие государственной поддержки, а также вопросы, решение которых потребует внесения изменений в законодательство. К этой работе также могут присоединиться казахстанцы, проживающие за рубежом и имеющие опыт работы в соответствующей сфере.

В рамках подготовки к слушаниям с 5 по 10 октября граждане и эксперты могут направить свои проекты и предложения через официальный сайт Курултая quryltai.kz. Для этого необходимо нажать на соответствующий баннер на главной странице сайта и выбрать рабочую группу по нужному направлению.

С 11 октября поступившие предложения будут рассмотрены и систематизированы по соответствующим направлениям.

Слушания пройдут в рамках объявленного Главой государства «Года цифровизации и искусственного интеллекта». В этом году Глава государства утвердил Общенациональную стратегию масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта «Digital Qazaqstan» до 2029 года. Документ направлен на внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики, технологическую модернизацию производства и других ключевых секторов.