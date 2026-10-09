Государство, работодатели и профсоюзы согласовали принципы применения ИИ в сфере труда

В Астане прошел Международного форума «Цифровой труд и искусственный интеллект».

В рамках форума представители государства, работодателей и профсоюзов подписали Астанинскую трипартийную декларацию «Алгоритмический контроль, роль профсоюзов, ответственность бизнеса». Документ отражает согласованные подходы социальных партнеров к внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в сфере труда. В центре внимания — развитие человеческого капитала, защита трудовых прав и сохранение роли человека при принятии решений, затрагивающих работников.

Международный форум Цифровой труд и искусственный интеллект» объединил представителей государственных органов, профсоюзов, работодателей, международных организаций и экспертного сообщества. Участники обсудили влияние искусственного интеллекта на занятость и профессиональные навыки, вопросы защиты трудовых прав, переобучения кадров, развития платформенной экономики и безопасного внедрения новых технологий. В работе форума приняли участие первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Туякбаев и вице-министр Бахтияр Жазыкпаев.

«Искусственный интеллект может менять инструменты и организацию труда, при этом человек должен оставаться в центре технологических преобразований. Развитие новых технологий должно сопровождаться развитием человеческого капитала, повышением качества и безопасности рабочих мест, а также расширением возможностей для занятости», — подчеркнул Ербол Туякбаев.

Вице-министр Бахтияр Жазыкпаев в ходе панельной сессии представил практические решения Министерства по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в сфере труда. Основной подход заключается в переходе от традиционных электронных услуг к интеллектуальным и проактивным сервисам, которые позволяют на основе имеющихся данных определять потребности граждан и предлагать им соответствующие решения.

Такой подход уже реализуется в экосистеме Enbek. Работающий в ней ИИ-ассистент «Айдана» провел более 61 тыс. диалогов с гражданами, при этом 77% обращений решаются без участия оператора. Развивается также Цифровая служба занятости, которая автоматически подбирает вакансии с учетом профессии, опыта и квалификации человека. В рамках пилотного проекта в Мангистауской и Павлодарской областях за два месяца гражданам направлено около 60 тыс. персональных предложений, более 3 тыс. человек трудоустроились по рекомендациям системы.

Искусственный интеллект применяется и для повышения эффективности работы специалистов. ИИ-конфигуратор анализирует данные более чем из 150 источников и позволяет сформировать проект профессионального стандарта за 3–5 дней вместо порядка трех месяцев. С использованием нового инструмента уже подготовлено 100 проектов профессиональных стандартов. При этом экспертная оценка и окончательное решение остаются за человеком.

Еще одним направлением применения цифровых технологий является предупреждение нарушений трудовых прав и производственного травматизма. Искусственный интеллект анализирует сведения о проверках, нарушениях и профессиональных рисках. Карта трудовых рисков сегодня охватывает 99,5 тыс. предприятий по 23 показателям и позволяет заблаговременно определять организации с повышенным риском нарушений или возникновения социально-трудовых конфликтов. В настоящее время выявлено порядка 2,4 тыс. таких предприятий.

В ходе форума также рассмотрены вопросы алгоритмического управления и защиты прав работников, влияния автоматизации на занятость, переобучения кадров, развития платформенной экономики и международных подходов к регулированию применения искусственного интеллекта в сфере труда.

Министерство труда и социальной защиты населения отмечает, что применение искусственного интеллекта в сфере труда должно быть ориентировано на практический результат для человека — возможность быстрее найти работу, получить необходимую государственную услугу, сократить административные процедуры и своевременно определить риски нарушения трудовых прав. При этом решения, затрагивающие права и интересы граждан, должны приниматься с участием человека.