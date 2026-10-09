В Казахстане расширился перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

Формируется единая система товарооборота, основная цель которой - повысить прозрачность торговли, сократить долю теневого рынка и повысить эффективность государственного регулирования.

Система за счет цифровой идентификации и обмена данными позволяет отслеживать путь товара от момента производства или импорта до конечного потребителя. Практика обязательной маркировки началась с табачной продукции. В 2021 году в перечень была включена обувь, в 2024 году — лекарственные средства. С этого года обязательной маркировке подлежат моторные масла, пивная продукция и биологически активные добавки. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов.

По словам вице-министра, с декабря 2026 года планируется начать маркировку товаров легкой промышленности и ювелирных изделий.

«Маркировка уже сейчас дает результат. С 1 июля 2024 года система выявила более 27 тыс. упаковок бесплатных лекарств, незаконно реализуемых в аптеках. В результате 31 организация была оштрафована на 12,3 млн тенге, 43 аптекам выданы предписания об устранении нарушений», — сказал Асет Нусупов.

В Казахстане также утвержден график расширения обязательной цифровой маркировки на 2027–2029 годы. В перечень будут дополнительно включены еще восемь товарных групп, в том числе продукты питания, бытовая химия, косметика, детские игрушки и другие товары.

Согласно утвержденному графику, с 2027 по 2029 год маркировка будет вводиться для следующих товарных групп: бытовая химия и косметика — поэтапно с марта 2027 года; растительное масло — с апреля 2027 года; отдельные виды кондитерских изделий — с сентября 2027 года; детские игрушки — с февраля 2028 года; растворимые напитки — с июня 2028 года; антисептики — с августа 2028 года; продукты питания — поэтапно с сентября 2028 года и мая 2029 года; консервированная продукция — с апреля 2029 года.

Кроме того, в этом году запущен пилотный проект по молекулярной маркировке нефтепродуктов. Технология предусматривает добавление в топливо специального маркера, который позволяет с помощью мобильных анализаторов проверять его качество и происхождение.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.