Страны ЕАЭС формируют архитектуру защиты потребителей в цифровом пространстве

Международная конференция «Защита прав потребителей в цифровую эпоху» проходит 8-9 октября 2026 года в Москве.

В конференции принимают участие представители государственных и общественных органов и организаций, деловых и научных кругов стран ЕАЭС, СНГ, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, а также международных организаций системы ООН, исполнительных органов СНГ, ШОС, АСЕАН.

Страны Союза системно формируют архитектуру защиты потребителей. Ее основу составляют три принципа: гарантия безопасности товара независимо от канала продаж, полное равенство прав покупателей в онлайне и традиционной рознице, а также непрерывный межстрановой диалог.

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин отметил: «В условиях, когда цифровые технологии кардинально изменили нашу жизнь, защита прав потребителей выступает безусловным приоритетом стран Евразийского экономического союза. Наша стратегическая задача заключается в трансформации рисков онлайн-торговли в новые стандарты качества, чтобы цифровой мир стал полноценным пространством доверия».

Эффективным инструментом диалога выступает формат «мягкого права». За последние годы для защиты прав потребителей принято 17 рекомендаций Комиссии, которые учитывают реальную рыночную практику и служат модельным каркасом для национального законодательства государств ЕАЭС.

Для дальнейшего развития взаимодействия в марте 2026 года утверждена новая пятилетняя программа защиты прав потребителей в рамках ЕАЭС. Документ сфокусирован на внедрении передовых технологий, развитии систем досудебного урегулирования споров и системном обучении, и просвещении участников рынка. Важнейшим шагом стало подписанное в августе текущего года Соглашение об электронной торговле товарами, которое закрепит общие правила для цифрового рынка ЕАЭС.

«Наша общая задача — выработать понятные и эффективные механизмы защиты граждан в цифровой среде. Мы должны гарантировать, что независимо от того, где совершается онлайн-покупка — в Ереване, Минске, Астане, Бишкеке или Москве — права потребителя будут защищены одинаково надежно», — резюмировал министр ЕЭК.

Александр Субботин также акцентировал внимание на важности международного сотрудничества. В условиях глобального роста трансграничной торговли ни одно государство не способно защитить граждан в одиночку. Опыт ЕАЭС становится основой для результативного диалога на международных площадках.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.