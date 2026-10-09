Система маркировки вскрыла продажу бесплатных лекарств и массовую просрочку в аптеках

Цифровой след Data Matrix позволяет отслеживать движение продукции и выявлять нарушения.

Система цифровой маркировки товаров в Казахстане позволяет контролировать движение продукции, анализировать ситуацию на рынке, отслеживать остатки товаров и выявлять нарушения. Одним из инструментов для потребителей является мобильное приложение Naqty Ónim. На сегодняшний день его скачали более 55 тыс. раз, при этом пользователи проверили на подлинность около 2,3 млн кодов маркировки. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов.

«Потребителю достаточно отсканировать код Data Matrix, который нанесён на потребительскую упаковку определённого товара, после чего потребителю станет доступна полная информация о товаре и его передвижении. Маркировка является для определённых групп обязательной, если сам код маркировки отсутствует на товаре, повреждён или не считывается, то потребитель может сообщить о нарушении прямо в приложении», — сказал Асет Нусупов.

Он отметил, что обращения потребителей рассматриваются государственными органами в установленном порядке. По информации единого оператора, через приложение уже поступило почти 10 тыс. обращений о нарушениях требований маркировки.

Отдельно вице-министр остановился на результатах маркировки лекарственных средств. По его данным, промаркировано порядка 1,2 млрд упаковок лекарств, около половины из них уже реализовано. Система позволяет получать данные о доле отечественных и импортных препаратов, объемах продаж, а также отслеживать остатки лекарств в разных регионах.

«Например, конкретно по лекарствам продавалось порядка 750-960 тыс. упаковок в день. И даже интересно посмотреть, что меньше всего препаратов в аптеках продаётся по воскресеньям. Система позволяет отслеживать остатки препаратов по регионам: в какой аптеке, в каком регионе, в каком населённом пункте есть дефицит, в каком есть профицит», — добавил Асет Нусупов.

По его словам, система также используется для выявления аномалий и нарушений при реализации продукции. В частности, зафиксировано более 7,5 тыс. случаев продажи просроченных лекарственных средств у более чем 1 тыс. участников оборота. Кроме того, в коммерческой продаже выявлено 27 тыс. упаковок препаратов, предназначенных для бесплатной выдачи и имеющих соответствующую маркировку «тегін», которые, согласно данным системы, продавались за деньги.

Еще одним видом нарушения стала повторная реализация продукции. Всего выявлено более 470 тыс. случаев повторной реализации упаковок с уже нанесенным кодом маркировки.

По словам Асета Нусупова, данные системы позволяют Министерству торговли и интеграции анализировать изменения на рынке и осуществлять мониторинг цен. В качестве примера он привел динамику стоимости лекарственного средства «Ибупрофен». В мае 2025 года его средняя цена в аптеках страны составляла 1 460 тенге, а в октябре текущего года она снизилась до 941 тенге.

«Фактически у нас есть возможность работать с данными рынка, видеть все изменения, проводить анализ», — подытожил вице-министр.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.