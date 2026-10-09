Казахстанская ИИ-технология позволит выявлять риск сердечной недостаточности

Технология ориентирована прежде всего на поликлиники — искусственный интеллект анализирует результаты ЭКГ и помогает врачу определить пациентов, которым необходимо пройти эхокардиографию.

В Казахстане стартовал проект по тестированию отечественной ИИ-технологии, которая по обычной электрокардиограмме поможет определять пациентов с повышенным риском хронической сердечной недостаточности и своевременно направлять их на дополнительное обследование.

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча вице-министра здравоохранения Ербола Оспанова с генеральным директором ТОО «АстраЗенека Казахстан» Еленой Троговой, посвященная официальному старту проекта по валидационному исследованию модели искусственного интеллекта для раннего выявления хронической сердечной недостаточности по данным ЭКГ. Технология ориентирована прежде всего на поликлиники. Искусственный интеллект анализирует результаты ЭКГ и помогает врачу определить пациентов, которым необходимо приоритетно пройти эхокардиографию.

«Наша задача — выявлять заболевание как можно раньше, не дожидаясь тяжелых осложнений и госпитализации. Искусственный интеллект должен помогать врачу быстрее определить риски и своевременно направить пациента на необходимое обследование. При этом окончательное клиническое решение всегда остается за медицинским специалистом», — отметил Ербол Оспанов.

Одно из преимуществ проекта — возможность использовать действующую инфраструктуру цифровой ЭКГ-диагностики без закупки дополнительного оборудования.

ИИ-модель обучена на обезличенных медицинских данных и будет проходить валидацию на сопоставленных результатах ЭКГ и ЭхоКГ.

«Перед широким внедрением таких решений необходимо получить подтвержденные данные об их эффективности и безопасности. По итогам валидации будет рассмотрена возможность дальнейшего применения технологии в первичном звене», — подчеркнул вице-министр.

Проект реализуется в рамках трехстороннего меморандума между Министерством здравоохранения, Казахстанским обществом специалистов по сердечной недостаточности и казахстанской компанией CMC Technologies при поддержке «АстраЗенека Казахстан».

Клиническую экспертизу обеспечивает профессиональное сообщество кардиологов, технологическую часть — CMC Technologies. Разработанная компанией система дистанционной ЭКГ-диагностики работает с 2019 года. Через нее проведено более 4 млн исследований, к системе подключены свыше 140 медицинских организаций и 400 филиалов.

По итогам исследования будет оценена точность ИИ-модели и возможность ее дальнейшего применения для раннего выявления риска хронической сердечной недостаточности на уровне ПМСП.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.