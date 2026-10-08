Более 600 тыс. самозанятых вывели из тени через цифровые платформы в Казахстане

Легализация сектора стала возможна благодаря специальному налоговому режиму, действующему с 2026 года.

Число зарегистрированных самозанятых в Казахстане выросло с 14,5 тыс. до 804,8 тыс. человек. Из них, по утверждению Минфина, свыше 600 тыс. незарегистрированных лиц были вовлечены в официальный экономический оборот. Об этом на заседании правительства рассказал министр финансов Мади Такиев, передает Uchet.kz.

Легализация сектора стала возможна благодаря специальному налоговому режиму, действующему с 2026 года. В рамках этого механизма социальные платежи в размере 4% автоматически удерживаются цифровыми платформами, выступающими налоговыми агентами.

«Начав с Яндекса, мы сегодня уже подключили 38 платформ, включая Indrive, Wolt, Glovo и другие. В результате число самозанятых выросло с 14,5 тыс. до 805 тыс. человек, а социальные платежи — с 1,4 до 16,1 млрд тенге. При этом более 600 тыс. незарегистрированных лиц вовлечено в официальный экономический оборот», — доложил министр финансов.