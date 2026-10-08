Разработчики саудовских дата-центров присматриваются к ИИ-проектам в Казахстане

Kazakh Invest и Tamasuk Holding обсудили сотрудничество в сферах инфраструктуры, логистики и искусственного интеллекта.

Заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Азат Кабдрашитов провел встречу с председателем Tamasuk Holding Фаресом Аль-Балви. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в сферах инфраструктуры, логистики и искусственного интеллекта. Азат Кабдрашитов рассказал об инвестиционном потенциале Казахстана и мерах поддержки инвесторов.

Компания Tamasuk основана в 2018 году в Эр-Рияде и реализует проекты в формате государственно-частного партнерства в сферах энергетики и коммунальных услуг, социальной и транспортной инфраструктуры, а также цифровой инфраструктуры. Капитал под управлением составляет 1,7 млрд долларов. Компания является разработчиком первых в Саудовской Аравии гипермасштабных центров обработки данных.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества.