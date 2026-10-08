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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    Разработчики саудовских дата-центров присматриваются к ИИ-проектам в Казахстане

    Kazakh Invest и Tamasuk Holding обсудили сотрудничество в сферах инфраструктуры, логистики и искусственного интеллекта.

    8 октября 2026 14:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Азат Кабдрашитов провел встречу с председателем Tamasuk Holding Фаресом Аль-Балви. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в сферах инфраструктуры, логистики и искусственного интеллекта. Азат Кабдрашитов рассказал об инвестиционном потенциале Казахстана и мерах поддержки инвесторов.

    Компания Tamasuk основана в 2018 году в Эр-Рияде и реализует проекты в формате государственно-частного партнерства в сферах энергетики и коммунальных услуг, социальной и транспортной инфраструктуры, а также цифровой инфраструктуры. Капитал под управлением составляет 1,7 млрд долларов. Компания является разработчиком первых в Саудовской Аравии гипермасштабных центров обработки данных.

    По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества.

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