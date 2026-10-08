Казахстанцев, ищущих жилье в аренду через интернет-приложения, предупредили об опасности

Полицейские призывают граждан быть внимательными при поиске жилья в интернете.

В Акмолинской области расследуют факты мошенничества со сдачей несуществующих квартир в аренду посредством популярных интернет-приложений. В связи с этим пресс-служба департамента полиции региона обратилась к казахстанцам с предупреждением, передает Zakon.kz.

Так, сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП области установили женщину, которая, предположительно, обманывала граждан, ищущих жилье в аренду через интернет-приложения. Отмечается, что на территории Акмолинской области уже зарегистрировано три аналогичных факта.

"Поводом для начала досудебного расследования стало обращение 36-летней местной жительницы, которая сообщила в полицию о мошенничестве. Как установили полицейские, потерпевшая нашла на платформе... объявление о сдаче квартиры в Алматы. Предложенный вариант ее устроил, после чего она связалась с арендодателем через WhatsApp и перевела предоплату. Позже женщина обнаружила, что переписка была удалена, а человек, разместивший объявление, перестал выходить на связь. Несмотря на то, что сумма предоплаты была относительно небольшой, для потерпевшей она оказалась существенной", – рассказали в полиции региона.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские установили 31-летнюю местную жительницу, которая признала свою вину. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным эпизодам. В связи с этим полицейские призывают граждан быть внимательными при поиске жилья в интернете.

"Не стоит переводить предоплату, не убедившись в существовании квартиры и полномочиях человека, который предлагает ее в аренду. Если вы стали жертвой аналогичного мошенничества, правоохранительные органы просят обратиться в полицию", - говорят в ДП Акмолинской области.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.