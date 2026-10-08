Более 70% казахстанцев пользуется ИИ в вопросах здоровья

Международная фармацевтическая компания представила результаты исследования, которые показали стремительное распространение ИИ в вопросах здоровья.

Казахстан занял первое место среди 20 стран, в которых проводилось исследование по готовности населения к медицинским консультациям с искусственным интеллектом. Рассматривать такую возможность хотя бы в некоторых ситуациях готовы 74% жителей страны. Медицинские эксперты Казахстана сходятся в том, что искусственный интеллект все более стремительно входит в сферу здравоохранения. По данным исследования, представленного в Алматы крупной международной фармацевтической компанией, сегодня к ИИ по вопросам здоровья обращаются 79% казахстанцев младше 35 лет и 71% в возрасте 35-54 лет, передает Sputnik.

«ИИ используется не только для поиска общей информации о здоровье. 32% казахстанцев обращаются к нему, чтобы лучше понять поставленный диагноз, 31% — за рекомендациями по профилактике, образу жизни, питанию и физической активности, 24% — за вторым мнением после визита к врачу. Еще 20% используют ИИ перед визитом к врачу, чтобы предварительно разобраться в симптомах или возможных состояниях», — отмечается в документе.

По словам врача-эндоскописта Лауры Ергалиевой, именно последняя категория людей нередко заставляет медиков поволноваться. Ведь они часто приходят на прием с уже «готовым» диагнозом, который нередко исключает то, что есть на самом деле.

«Такой пациент требует очень многого: чтобы ему дали конкретные ответы по каждому пункту списка, с которым он часто приходит на прием. И врач, получается, как на экзамене. По факту же получается, что человек не приходит, чтобы ему помогли. Он приходит получить ответы по своему списку», — отмечает Ергалиева.

Чаще всего, по ее словам, такие пациенты не понимают самого главного — искусственный интеллект сильно зависим от оператора, то есть от того, насколько точно и правильно человек задает вопрос. Обыватель, не имеющий медицинского образования, на такое способен редко, и такая неграмотность пагубна для пациента.

«Большинство пациентов все-таки склонны верить врачу. Но есть определенная, небольшая группа людей, которые требуют подтверждения по конкретным пунктам, своему диагнозу, который они себе придумали с помощью ИИ. И тут для врача важно суметь конкретно объяснить, насколько он прав, почему не прав ИИ и что в данной ситуации для пациента приоритетнее», — объясняет Лаура Ергалиева.

По мнению специалиста, искусственный интеллект в здравоохранении — отличный помощник и ассистент для врача, но полностью заменить его не сможет никогда. Именно это широко обсуждали на недавно прошедшем в Дели международном конгрессе гастроэнтерологов.

«Если я не покажу ИИ очаг патологии, он мне не поможет. То есть, в любом случае ИИ зависит от меня. Нужно качественно подготовить область, „подвести“ его и только тогда он может очертить какие-то изменения и дать подсказку врачу, на что обратить внимание», — подчеркнула она.

С другой стороны, ИИ очень помогает врачам, например, в видео-капсульном исследовании, добавила медик.

«Процедура — 12 часов и отсмотреть все врачу очень тяжело, особенно, когда в очереди такие же пациенты и всем нужно срочное заключение», — отметила Ергалиева.

В этом случае, говорит она, работа с ИИ значительно упрощает процесс, быстро «доставая» из общей массы данных информацию о возможных патологиях, уменьшая временные затраты в разы.

«ИИ бывает двух типов в медицине: это детекция, где он просто показывает предполагаемый очаг, но не выдает диагноз, и дифференцировка. Вопрос дифференцировки сейчас только развивается, потому что ему надо скопить огромную базу информации, которую он будет просматривать, сопоставлять и предполагать. Но, опять же, со стопроцентной уверенностью последний ответ за врачом. Как и ответственность», — объясняет Лаура Ергалиева.

Другой важный аспект использования искусственного интеллекта в медицине — юридическая ответственность клиник, врачи которых прибегают к помощи ИИ. Для них, как и для пациентов, важно помнить, что любая рекомендация, выданная искусственным интеллектом, не равна рекомендации врача.

По словам генерального директора одной из крупных алматинских клиник Асета Утегенова, искусственный интеллект, естественно, будет развиваться и дальше во всех сферах жизни в целях оптимизации различных операционных вопросов. Но ошибка врача, положившегося на ИИ, будет по-прежнему считаться именно его ошибкой.

«Мы очень осторожно относимся к нашим молодым специалистам, которые только приходят. Объясняем, что не нужно заигрывать с ИИ, не нужно стопроцентно полагаться на него. Это ваша персональная ответственность. Завтра вы не сможете оправдаться тем, что послушали искусственный интеллект. Это наша правовая ответственность. Поэтому очень важно научиться тому, что ИИ является ассистентом, но юридическая ответственность находится на человеке», — отметил Утегенов.

По словам экспертов, технологии действительно могут помочь быстрее найти информацию, лучше понять диагноз или подготовиться к визиту к врачу. Но именно врач неизменно останется человеком, обладающим профессиональным опытом и ответственностью за жизни пациентов.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.