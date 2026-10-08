Қазақстанда жаңартылатын энергетика үлесі жыл басынан 7%-дан 8,5%-ға өсті
Бұл ретте елдегі ЖЭК объектілерінің белгіленген қуаты 3,7 ГВт-қа жетті.
2026 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша Қазақстанда жаңартылатын энергия көздері (ЖЭК) өндірген электр энергиясының көлемі 7,8 млрд кВт·сағатты құрады. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 20%-ға жоғары, деп хабарлайды ҚР Энергетика министрлігі.
Электр энергиясының негізгі көлемі жел электр станцияларына тиесілі — 4,9 млрд кВт·сағат. Күн электр станциялары 1,9 млрд кВт·сағат, шағын су электр станциялары 993 млн кВт·сағат электр энергиясын өндірді.
Жалпы электр энергиясын өндірудегі ЖЭК үлесі 8,5%-ға жетті. Бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 8,08%-ды құраған.
Бұл ретте елдегі ЖЭК объектілерінің белгіленген қуаты 3,7 ГВт-қа жетті. Белгіленген қуат құрылымында жел электр станцияларының үлесі 2 ГВт, күн электр станцияларының үлесі 1,3 ГВт, шағын су электр станцияларының үлесі 313 МВт құрайды.
Осылайша, Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын өндіру көлемінің өсуі жалғасуда. Бұл олардың елдің энергетикалық теңгеріміндегі үлесін арттыруға және таза энергетиканы одан әрі дамытуға ықпал етеді.