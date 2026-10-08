В Казахстане доля ВИЭ с начала года выросла с 7% до 8,5%

Установленная мощность объектов ВИЭ в стране достигла 3,7 ГВт.

По итогам трех кварталов 2026 года в Казахстане выработка электроэнергии объектами возобновляемых источников энергии составила 7,8 млрд кВт/ч. Это на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основной объем пришелся на ветровые электростанции — 4,9 млрд кВт/ч. Солнечные электростанции произвели 1,9 млрд кВт/ч, малые ГЭС — 993 млн кВт/ч.

Доля ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии достигла 8,5%. По итогам первого полугодия этот показатель составлял 8,08%.

При этом установленная мощность объектов ВИЭ в стране достигла 3,7 ГВт. В структуре установленной мощности на ветровые электростанции приходится 2 ГВт, солнечные — 1,3 ГВт, малые ГЭС — 313 МВт.

Таким образом, в Казахстане продолжается рост выработки электроэнергии из возобновляемых источников, что способствует увеличению их вклада в энергобаланс страны и дальнейшему развитию чистой энергетики.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.