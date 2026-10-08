Врачи тратят время не на пациентов: депутат раскритиковала медицинские системы Казахстана

Депутат предложила пересмотреть правила работы медицинских информационных систем.

Медицинские информационные системы в Казахстане необходимо сделать удобнее для врачей и пациентов. С таким депутатским запросом к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой обратилась депутат фракции партии «Әділет» Русана Сулаймонова. По словам депутата, сегодня МИС являются одним из основных рабочих инструментов медицинских работников. Однако при их использовании специалисты сталкиваются с рядом проблем — от необходимости неоднократно вводить одни и те же сведения до зависимости оказания медицинской помощи от интернет-соединения, передает Liter.kz.

«Проблемы, связанные с повторным вводом данных, поиск информации в разных разделах, ручные операции и зависимость от интернет-соединения создают дополнительную нагрузку, отнимая время, которое могло бы быть уделено непосредственно пациентам», — говорится в запросе.

Одной из основных проблем Сулаймонова назвала отсутствие единого анамнеза пациента. По ее словам, важная медицинская информация может находиться в разных разделах системы, из-за чего врачу приходится заново искать или вводить необходимые сведения.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность здоровья нации и формирования „Салауатты қоғам“. Для этого необходимо повышать качество и доступность медицинской помощи и создавать условия, позволяющие врачу уделять больше времени пациенту. Это направление четко отражено в предвыборной программе партии „Әділет“ по развитию человекоориентированной системы здравоохранения. В этой связи считаем необходимым обратить внимание на ряд проблем, возникающих при использовании медицинских информационных систем», — сказала Русана Сулаймонова.

Депутат считает, что в МИС необходимо автоматическое формирование единого анамнеза на основе ключевых медицинских данных. В него, в частности, предлагается включать информацию о хронических заболеваниях, аллергиях и других важных сведениях о здоровье пациента.

Отдельно в запросе поднят вопрос зависимости медицинских услуг от стабильной работы информационных систем и интернета. При технических сбоях или отсутствии подключения к сети оказание медицинской помощи может быть затруднено. Особенно остро, как отмечает депутат, проблема может проявляться в отдаленных сельских населенных пунктах, а также при работе с пожилыми людьми, лицами с ограниченными возможностями и гражданами, у которых нет смартфонов. В связи с этим Министерству здравоохранения предложено рассмотреть возможность введения единого резервного порядка работы медицинских организаций на случай технических сбоев и отсутствия интернета. Также предлагается предусмотреть альтернативные способы идентификации пациентов.

Еще одна проблема касается оценки работы самих медработников. По словам депутата, некоторые показатели зависят не только от действий врача, но и от поведения пациента. Даже если специалист пригласил пациента, уведомил его и выдал направление, человек может не прийти на прием, отказаться от медицинской услуги или не выйти на связь.

В связи с этим фракция партии «Әділет» предлагает учитывать в информационных системах фактически выполненные медицинским работником действия.

«Отказ пациента, неявка на прием или отсутствие связи не должны необоснованно влиять на оценку работы медицинского работника», — считает депутат.

По итогам депутатского запроса Министерству здравоохранения предложено предоставить информацию о возможности реализации этих предложений, необходимых технических изменениях и предполагаемых сроках их внедрения.

В обращении отмечается, что совершенствование МИС должно способствовать формированию более человекоориентированной системы здравоохранения и позволить медицинским работникам уделять больше времени непосредственно пациентам.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.