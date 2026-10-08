Казахстан наращивает сотрудничество в космической отрасли со странами ОТГ

Новый договор подписали представители стран Организации тюркских государств в Анталье.

Казахстан, Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали рамочный договор о развитии потенциала сотрудничества в космической промышленности в рамках Организации тюркских государств. Как сообщило Минцифры Казахстана, документ создает основу для системного взаимодействия в области космических технологий, разработки спутников, научных исследований, промышленной кооперации и подготовки специалистов, передает Sputnik.

«Для Казахстана это возможность расширить участие в совместных космических инициативах, обмениваться опытом с партнерами по ОТГ и развивать научно-технологические и производственные компетенции», — подчеркнули в ведомстве.

Один из примеров взаимодействия между странами — спутник OTS-SAT. Его разрабатывает ТОО «Ghalam» в Астане в рамках сотрудничества государств — членов ОТГ.

«Проект объединяет разработку космического аппарата, управление его эксплуатацией и развитие регионального взаимодействия. Он призван стать платформой для демонстрации технологий на орбите и проверки работоспособности новых технических решений для спутниковых подсистем в условиях космической среды, а также укрепить сотрудничество стран ОТГ», — сообщило МИИЦР.