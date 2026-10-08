Количество стартапов в Казахстане увеличилось в 5 раз

От количества к росту выручки и международным продажам: что показало первое национальное исследование казахстанских стартапов.

Казахстанская стартап-экосистема демонстрирует устойчивый количественный рост: с 2020 года число стартапов в базе исследования увеличилось почти в пять раз, при этом около 60% действующих стартапов появились за последние четыре года. Объем венчурного финансирования вырос более чем в 23 раза и, по прогнозу RISE, может превысить $460 млн в 2026 году. Следующая задача рынка — переход от количественного роста к устойчивой выручке и масштабированию за рубеж. Международные рынки называет приоритетом почти половина опрошенных стартапов, но превратить интерес в реальные продажи удается не всем.

На форуме AI & Digital Bridge 2026 представлено первое национальное исследование стартап-экосистемы Kazakhstan Startup Landscape 2026, охватывающее более 1500 стартапов Казахстана. Его подготовило независимое аналитическое агентство RISE Research & Advisory совместно с Astana Hub и Sapa Group при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Исследование прослеживает путь казахстанского стартапа от первых продаж до глобального масштабирования: что помогает компаниям расти и какие барьеры им приходится преодолевать.

«Kazakhstan Startup Landscape 2026 дает основанную на фактических данных картину развития стартап-экосистемы Казахстана и ключевых тенденций, которые определяют ее дальнейшее движение. Исследование позволяет объективно оценить текущее состояние экосистемы, увидеть направления для дальнейшего роста, а государственным органам, инвесторам, корпорациям и другим участникам рынка — принимать более обоснованные решения», — говорит Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Казахстанская стартап-экосистема набирает масштаб: более 1 500 стартапов в базе, первый единорог и прогноз инвестиций свыше $460 млн

Число стартапов в базе исследования выросло с порядка 300 в 2020 году до более чем 1500 в 2026 году, хотя часть этого роста может отражать расширение охвата самой базы.

За тот же период объем венчурного финансирования, отраженного в исследовании, увеличился с $20 млн в 2020 году, и, по прогнозу RISE, может превысить $460 млн в 2026 году. Более 200 компаний из базы привлекали венчурное финансирование, 45 из них получили свыше $1 млн, а одна — Higgsfield AI — достигла статуса единорога (стартап с рыночной оценкой более $1 млрд). Национальная стратегия Digital Qazaqstan предусматривает выход как минимум трех казахстанских единорогов на глобальные рынки к 2029 году.

Экспорт IT-услуг Казахстана вырос с $35 млн в 2020 году до $1,1 млрд в 2025 году, по данным Национального банка Республики Казахстан. Этот показатель охватывает не только продуктовые стартапы, но и другие IT-компании.

76% опрошенных стартапов с выручкой получили первые доходы в течение года, но масштабирование меняет бизнес-модель

Среди почти 380 стартапов, которые уже получают доход и указали срок его появления, 76% вышли на первые доходы в течение года после запуска продукта, а около 52% — в течение первых шести месяцев. Эти показатели отражают скорость выхода на первые продажи, но не означают, что у компании уже есть устойчивая или масштабируемая модель.

С ростом бизнеса увеличивается роль корпоративных клиентов: они составляют около 53% клиентской базы на ранних стадиях и около 65% у масштабируемых компаний. Меняется и монетизация: подписочную модель (SaaS) используют около 65% ранних компаний и около 48% масштабируемых, у которых возрастает доля разовых продаж продуктов, лицензий и услуг по внедрению.

82% опрошенных компаний используют AI в своих продуктах

Искусственный интеллект стал частью продуктов 82% опрошенных компаний: 30% называют его основой продукта, еще 52% используют AI как отдельную функцию. При этом наличие AI не обязательно делает компанию AI-стартапом.

«Базовый работающий AI-продукт сегодня можно собрать за считанные недели, поэтому сама технология перестала быть эксклюзивным преимуществом. Главный вызов для стартапов — переход к устойчивым прикладным решениям, где на первый план выходят безопасность данных и реальная юнит-экономика. Сегодня рынок платит за доказанную окупаемость и надежность: инвестиции в инфраструктуру и вычисления должны возвращаться осязаемым бизнес-эффектом, а архитектура — гарантировать защиту чувствительной информации с учетом местного контекста. Побеждают команды, чьи продукты не просто генерируют ответы, а сокращают дистанцию между данными и конкретным действием, напрямую влияя на P& L бизнеса», — говорит Айша Прашева, директор Sapa Group.

47% стартапов ранних стадий ищут доступ к инвесторам, а с ростом бизнеса приоритет смещается к корпоративным клиентам и международным рынкам

Пока компания создает первый продукт, основным барьером чаще называют доступ к финансированию. После появления первых пользователей на первый план выходят привлечение клиентов и продажи. Среди стартапов ранних стадий около 47% называют приоритетом доступ к инвесторам, для масштабируемых компаний наиболее востребованными становятся доступ к корпоративным клиентам (39%) и потребность в международной узнаваемости и PR (около 30%).

Интервью с основателями компаний, успешно вышедших на стадию масштабирования, показывают: рост держится не на одном факторе, а на сочетании нескольких. Чаще всего основатели говорили о доверительных связях и репутации, доступе к инвесторам и клиентам через профессиональные сети и присутствии на целевом рынке, а также о клиентской динамике и способности пережить периоды крайне ограниченного финансирования.

«Исследование показывает, как меняются потребности стартапа по мере его развития: от финансирования на создание продукта до доступа к корпоративным заказчикам и партнерам на зарубежных рынках. Для Astana Hub важно выстраивать поддержку с учетом этих этапов, помогая основателям находить клиентов, проверять бизнес-модель и готовиться к масштабированию. Акселерация, профессиональные связи и работа с инвесторами должны вести к конкретному результату — устойчивой выручке и росту бизнеса. Именно способность компаний создавать востребованные продукты и конкурировать на международном уровне определяет зрелость нашей экосистемы», — отметила управляющий директор Astana Hub Рината Илюбаева.

40% компаний на стадии масштабирования уже имеют платящих клиентов за рубежом против 16% компаний на ранних стадиях

«Интерес к международным рынкам появляется у стартапов достаточно рано: компании на ранних стадиях и масштабируемые компании примерно одинаково часто называют зарубежные рынки своим приоритетом. Но между намерением выйти за пределы Казахстана и реальными продажами есть заметная разница. У масштабируемых компаний в два с половиной раза чаще уже есть платящие клиенты за рубежом. Это показывает, что на более зрелых стадиях важен уже не сам факт международных планов, а способность превращать их в устойчивые продажи», — говорит Айнур Жантурина, директор RISE Research & Advisory.

Методология

Исследование Kazakhstan Startup Landscape 2026 основано на базе RISE Research & Advisory (более 1 500 казахстанских стартапов и технологических компаний), базе публично раскрытых венчурных сделок с 2018 года, опросе стартапов и 30 глубинных интервью с основателями масштабируемых компаний. В опросе получено 682 ответа; после проверки и объединения подтвержденных повторных заявок в исследование вошли 602 валидных ответа. Данные опроса описывают участвовавшие компании и не являются переписью всей экосистемы: среди участников выше доля молодых компаний и участников экосистемных программ.

Полная версия отчета Kazakhstan Startup Landscape 2026 доступна на сайте RISE Research & Advisory.