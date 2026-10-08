Шымкент стал новым городом РК для AI-офиса

В Шымкенте открылся пятый в Казахстане цифровой офис нового формата, созданный для самостоятельного получения гражданами государственных услуг и использования цифровых сервисов.

Пространство создано с учетом современных требований к удобству и доступности государственных услуг. В центре предусмотрены зоны экспресс-обслуживания, цифровая, экспертная и обучающая зоны, а также пространство для отдыха. AI офис оснащен моноблоками, высокоскоростными сканерами и информационными экранами с сервисом eGov GPT.

Одно из главных новшеств — терминал документирования. Через него можно самостоятельно оформить удостоверение личности или паспорт всего за несколько минут.

«Цифровизация государственных процессов стала привычной частью нашей ежедневной работы. В рамках стратегических приоритетов, определенных Президентом, мы делаем акцент на автоматизации услуг, а также на создании доступной и удобной среды для всех категорий граждан. Именно этот человекоцентричный подход мы реализовали в наших AI-офисах», — отметил председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Помимо доступа к цифровым сервисам, в офисе предусмотрены специальные зоны для обучения. Здесь граждане смогут бесплатно пройти обучение, повысить уровень своих цифровых навыков и освоить работу с электронными сервисами.

Ранее аналогичные AI офисы открылись в Астане, а также в Туркестанской и Улытауской областях. Госкорпорация планирует и впредь развивать сеть таких офисов по всей стране.