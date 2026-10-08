Камбоджа перенимает передовые подходы Казахстана к цифровизации госуслуг

В рамках визита делегации продемонстрировали модернизированные «Цифровые офисы населения», спроектированные по принципам Кайдзен.

Делегация Министерства внутренних дел Королевства Камбоджа посетила госкорпорацию «Правительство для граждан» с целью изучения казахстанского опыта цифровизации и модернизации системы оказания государственных услуг. В ходе посещения зарубежные гости ознакомились с работой фронт-офисов, организацией приема заявок и выдачи готовых документов, а также современными решениями, направленными на повышение качества и скорости предоставления услуг гражданам.

Масштаб действующей системы позволил делегации на практике ознакомиться с организацией предоставления госуслуг населению в Казахстане. Сегодня в стране функционирует 318 фронт-офисов, где гражданам доступно получение 1330 видов государственных услуг. При этом 1272 услуги доступны в онлайн-формате через портал электронного правительства.

В рамках визита делегации продемонстрировали модернизированные «Цифровые офисы населения», спроектированные по принципам Кайдзен, с рациональным зонированием и расширенными зонами самообслуживания, а также круглосуточные постаматы, позволяющие гражданам получать готовые документы 24/7.

Особый интерес у представителей Камбоджи вызвал новый формат цифровых ЦОН — AI-офисы, сочетающие технологии искусственного интеллекта и биометрическую идентификацию и объединяющие три функциональные зоны: SELF для получения справок через терминалы самообслуживания, DIGITAL для оформления онлайн-услуг и ASSIST для решения сложных вопросов с помощью консультанта.

Представители Министерства внутренних дел Камбоджи высоко оценили практическую значимость представленных решений. Особый интерес для делегации представляли внедрение цифровизации процессов, развитие самообслуживания и использование современных технологий, которые могут быть учтены при дальнейшем совершенствовании системы оказания государственных услуг в Камбодже.