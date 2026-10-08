К сервису контроля доступа к таким данным уже подключили 481 цифровую систему.

Казахстанцы 719 тысяч раз отозвали согласие на обработку персональных данных через портал цифрового правительства. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает Ekaraganda.kz.

Он отметил, что к сервису контроля доступа к таким данным уже подключили 481 цифровую систему.

«Охватили все государственные системы. Целевой показатель 100% уже достигнут. За январь – август в eGov обработали более 370 млн запросов, зафиксировали 719 тысяч отзывов согласия. При этом к оперативному центру информационной безопасности подключили только 130 из 432 критически важных цифровых объектов», – сказал Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства.

До конца года планируют подключить еще 86 объектов и довести охват до 50%. В 2027 году показатель должны увеличить до 70%, еще через год – до 90%.