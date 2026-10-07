Грозит ли сотрудникам ЦОН массовое сокращение на фоне цифровизации

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал, что будет с центрами обслуживания населения на фоне перевода госуслуг в онлайн-формат.

Ростислав Коняшкин отметил, что масштабных рисков для коллективов центров нет, передает Zakon.kz.

«У нас нет цели по увольнению сотрудников. Хочу сразу это на всякий случай подметить. У нас есть методика, по которой мы оцениваем, какое количество сотрудников нужно для обслуживания, например, тысячи человек в день в ЦОНах», — пояснил вице-министр.

По его словам, в министерстве по этой методике периодически проводится анализ.

«Мы периодически объявляем мораторий на прием новых сотрудников, стараемся, чтобы сокращений действующих сотрудников не проводилось. То есть текучка все равно есть в любой организации — какое-то количество вакантных единиц копится и после этого мы их исключали. По крайней мере мы до этого работали так. Мы всегда заботимся о наших сотрудниках — как в министерстве, как и в подведомственных организациях: я вас уверяю, здесь никаких проблем не будет», — заверил Коняшкин.