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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    Количество грантов по киберспециальностям увеличат в Казахстане

    Сейчас подготовка киберспециалистов обеспечивается грантами в 12 вузах.

    8 октября 2026 08:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Образование, Общество

    Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев анонсировал увеличение количества грантов по киберспециальностям. Он подчеркнул, что в стране необходимо повышать киберкультуру, передает Zakon.kz.

    «Параллельно повышаем киберкультуру. Сентябрь был объявлен Кибермесяцем. Проведены образовательные мероприятия, отраслевые встречи и региональные форумы. Подготовка киберспециалистов обеспечивается грантами в 12 вузах. К 2030 году планируется довести количество грантов примерно до 16,5 тысячи», — сказал Мадиев.

    Также он сообщил о результатах работы по защите персональных данных и критически важных цифровых объектов.

    «К сервису контроля доступа к персональным данным подключена 481 цифровая система. Охвачены все государственные системы. Целевой показатель 100% уже достигнут. За январь — август в eGov обработано более 370 миллионов запросов, зафиксировано 719 тысяч отзывов согласия», — добавил министр.

    Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.

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