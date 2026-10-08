Количество грантов по киберспециальностям увеличат в Казахстане

Сейчас подготовка киберспециалистов обеспечивается грантами в 12 вузах.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев анонсировал увеличение количества грантов по киберспециальностям. Он подчеркнул, что в стране необходимо повышать киберкультуру, передает Zakon.kz.

«Параллельно повышаем киберкультуру. Сентябрь был объявлен Кибермесяцем. Проведены образовательные мероприятия, отраслевые встречи и региональные форумы. Подготовка киберспециалистов обеспечивается грантами в 12 вузах. К 2030 году планируется довести количество грантов примерно до 16,5 тысячи», — сказал Мадиев.

Также он сообщил о результатах работы по защите персональных данных и критически важных цифровых объектов.

«К сервису контроля доступа к персональным данным подключена 481 цифровая система. Охвачены все государственные системы. Целевой показатель 100% уже достигнут. За январь — август в eGov обработано более 370 миллионов запросов, зафиксировано 719 тысяч отзывов согласия», — добавил министр.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.