Почему услуга по онлайн-перевыпуску паспортов до сих пор недоступна

Пока идет тестирование перевыпуска удостоверений личности, другие услуги запустят после отладки процесса.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал, когда казахстанцы смогут перевыпускать паспорта в онлайн-режиме. Журналисты напомнили, что еще в январе власти говорили о планах по запуску такой услуги, передает Zakon.kz.

«Прямо сейчас мы запуск не планируем. Потому что мы сейчас до сих пор в пилотном режиме апробируем услугу по перевыпуску удостоверений личности. То есть мы решили, что когда до полного идеала эту услугу доведем, тогда мы будем рассматривать другие виды документов, в том числе паспорта и удостоверения личности по другим подвидам. То есть сейчас у нас только по истечению срока, далее будет потенциально рассматриваться по утере, по смене фамилии, то есть другие кейсы и случаи», — отметил Ростислав Коняшкин.

Проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск удостоверения личности не выходя из дома, запущен в eGov в 2025 году.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.