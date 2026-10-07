Оплата «криптой» стала доступна в 5 тысячах торговых точек Казахстана

Криптоиндустрия — следующее направление новой экономики.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства доложил о развитии криптоиндустрии, передает Zakon.kz.

По его словам, криптоиндустрия — следующее направление новой экономики.

«Правовая основа для развития рынка создана. Действует закон „О цифровых активах“. Главой государства подписан указ „О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов“. Указ предусматривает: перевод криптовалютного оборота в регулируемый контур, налоговое стимулирование, использование попутного нефтяного газа для цифрового майнинга», — сказал Жаслан Мадиев.

Он также сообщил, что 12 сентября запущен стратегический цифровой майнинг мощностью 90 МВт.

«Для привлечения инвестиций в новую генерацию предусмотрен механизм „70/30“. CryptoPay уже доступен более чем в 5 тысячах торговых точек», — добавил министр.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.