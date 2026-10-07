Потребность Казахстана в робототехнике поручено сформировать Минпрому

Необходимо в двухмесячный срок определить перечень приоритетных предприятий и технологических процессов для внедрения отечественных цифровых решений.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал оценку цифровой трансформации отечественной промышленности. По его мнению, цифровая трансформация промышленности идет неравномерно и пока сосредоточена преимущественно на отдельных крупных предприятиях, передает Zakon.kz.

«Министерству промышленности необходимо обеспечить масштабирование цифровых решений на всю отрасль. Для этого следует объединить ключевые производственные данные в единый отраслевой Data Lake. Это должно стать основой для широкого внедрения искусственного интеллекта, чтобы цифровизация давала предприятиям конкретный результат — рост производительности, снижение издержек и повышение конкурентоспособности. Кроме того, начато строительство первого в Казахстане комплекса Qazbot по производству робототехнических систем. Развивается дроновая логистика. Нам важно, чтобы такие проекты не оставались отдельными инициативами, а получили устойчивый внутренний спрос», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил необходимость заранее сформировать потребность государства и национальных компаний и обеспечить отечественным производителям долгосрочные гарантированные контракты.

«Это позволит предприятиям планировать производство, наращивать мощности и последовательно повышать уровень локализации. Министерству промышленности в двухмесячный срок — определить перечень приоритетных предприятий и технологических процессов для первоочередного внедрения отечественных цифровых решений. Также совместно с заинтересованными государственными органами и национальными компаниями сформировать долгосрочную потребность в отечественных робототехнических и беспилотных решениях», — заключил глава кабмина.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.