Систему цифрового контроля зерна создают в Казахстане

В системе предусмотрены цифровизация планирования посевов, цифровой учет продукции, учет партий продукции, контроль семенного материала и космический мониторинг.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 6 октября 2026 года рассказал, как цифровые технологии могут помочь аграриям Казахстана. Глава МСХ отметил, что стратегией Digital Qazaqstan предусмотрена цифровизация агропромышленного комплекса. Она включает шесть мероприятий, в том числе внедрение системы прослеживаемости в растениеводстве, передает Zakon.kz.

"В настоящее время ведется создание информационной системы прослеживаемости в растениеводстве – ИСПР. В системе предусмотрены цифровизация планирования посевов, цифровой учет продукции, учет партий продукции, контроль семенного материала и космический мониторинг. В результате развития ИСПР будет обеспечен цифровой учет продукции, а также контроль использования семян и партий зерна от производителя до элеватора", – пояснил Сапаров.

Наряду с этим ведется внедрение цифрового управления земельными ресурсами. По данным министра, на сегодня цифровая карта земель сформирована на 100%, агрохимический анализ выполнен на 80%, геоботаническое обследование – на 47%, почвенное обследование – на 41%. По этим направлениям предусмотрен выход на 100% к 2029 году.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.