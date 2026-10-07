Министерство финансов РК планирует вдвое сократить проверки бизнеса

По мнению главы Минфина, ИИ повышает эффективность контроля, снижает человеческий фактор и делает отношения государства и бизнеса более прозрачными.

Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства рассказал, как искусственный интеллект будет использоваться при проверке бизнеса. Глава Минфина отметил, что сегодня ИИ применяется еще до проведения проверок, передает корреспондент Zakon.kz.

«Следующий уровень цифровой трансформации — искусственный интеллект. В планах к 2029 году сократить проверки добросовестных налогоплательщиков на 50% за счет риск-ориентированного подхода с использованием искусственного интеллекта… Сформировано 672 дополнительных риска сверх камерального контроля. При этом наша задача — не увеличивать количество проверок, а сделать контроль точнее и адреснее», — добавил Мади Такиев.

Часть этих рисков, по его словам, будет отражаться непосредственно в eGov Business и ЕЛК. Это позволит бизнесу заранее видеть потенциальные вопросы государства, понимать причины риска и устранять нарушения еще до возникновения проверочных мероприятий.

«Таким образом, ИИ одновременно повышает эффективность контроля, снижает человеческий фактор и делает отношения государства и бизнеса более прозрачными», — резюмировал Мади Такиев.