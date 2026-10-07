Бесплатные WhatsApp и Telegram обещают предоставлять пассажирам в КТЖ

На сегодня более 1 500 вагонов в 108 поездах на 51 направлении оснащены спутниковым интернетом Starlink.

Председатель правления АО «НК „Қазақстан темір жолы“» Елжас Отыншиев на заседании правительства 6 октября 2026 года рассказал об обеспечении связи в поездах страны, передает Zakon.kz.

Глава КТЖ отметил, что на сегодня более 1 500 вагонов в 108 поездах на 51 направлении оснащены спутниковым интернетом Starlink. По его словам, ежегодно этой услугой смогут пользоваться более 11 млн пассажиров.

«В настоящее время совместно с компанией „Транстелеком“ прорабатываются условия предоставления пассажирам интернет-услуг. В мессенджерах Aitu, WhatsApp и Telegram бесплатно будет доступен обмен текстовыми сообщениями, а также сервисная информация для пассажиров. В дальнейшем на базе этой инфраструктуры будут внедряться новые цифровые сервисы», — заверил Елжас Отыншиев.

Ранее заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что продолжается работа по подключению семи самолетов и 50 туристических локаций к интернету.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.