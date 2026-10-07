Казахстан запустит 6 новых спутников зондирования Земли

Сейчас связь обеспечивают два аппарата KazSat, которые уже принесли 72 млрд тенге дохода.

Казахстан запустит 6 новых спутников дистанционного зондирования Земли для повышения точности космомониторинга. Об этом на заседании правительства рассказал вице-премьер — министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев. По его словам, страна намерена активно развивать собственные спутниковые системы и выходить на экспорт. Сейчас связь обеспечивают два аппарата KazSat, которые уже принесли 72 млрд тенге дохода. До 2029 года для их замены планируют создать KazSat-3R, передает Курсив.

Кроме того, группировку дистанционного зондирования пополнят 6 новыми спутниками по три аппарата высокого и среднего разрешения.

«В системе дистанционного зондирования Земли действуют 3 спутника. Экономический эффект космомониторинга за пять лет составил 977 млрд тенге», — отметил министр.

Также Казахстан реализует три экспортных проекта с Монголией, Конго и Нигерией. Объем экспорта составляет $70 млн. К 2030 году планируется сформировать международную группировку из 14 спутников.

Напомним, Казахстан планирует запустить собственное производство спутников и комплектующих для экспорта в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы. Проект обсуждается с южнокорейской CONTEC Space Group.

Корейский холдинг рассматривает участие в казахстанском проекте «Ғалам», включая совместную сборку космических аппаратов, выпуск деталей и развитие сети наземных станций. Кроме того, стороны планируют внедрять ИИ для обработки космических снимков и мониторинга сельхозугодий и инфраструктуры.

В ближайшее время CONTEC Space Group намерена зарегистрировать «дочку» в Казахстане. Окончательные параметры сделки представят во время госвизита Касым-Жомарта Токаева в Южную Корею.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.