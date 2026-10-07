Казахстан усилит защиту энергообъектов от атак дронов

Сегодня в РК в сфере энергетики сформирован портфель из 45 ИИ-проектов.

Искусственный интеллект займется защитой энергообъектов РК от вторжения беспилотников. Об этом на заседании правительства рассказал министр энергетики Ерлан Аккенженов. По его словам, сегодня в Казахстане в сфере энергетики сформирован портфель из 45 ИИ-проектов. Искусственный интеллект начнут применять как в киберзащите для выявления угроз и отработки действий специалистов при кибератаках, так и в физической защите объектов, включая обнаружение и подавление беспилотных аппаратов, передает Курсив.

Кроме того, в газовой отрасли ИИ применяется для прогнозирования потребления газа. Заявленный показатель точности передачи данных — до 86%. В нефтегазовой отрасли ИИ используется для анализа оборота нефтепродуктов. Ожидаемая точность планирования — до 85%. В электроэнергетике ИИ применяется для повышения производственной безопасности. Ожидается снижение числа производственных инцидентов до 78%.

«Совокупный ожидаемый эффект составит порядка 23 млрд теңге в год», — добавил Аккенженов.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.