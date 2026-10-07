Утечка данных 16 млн казахстанцев: в МИИЦР не знают, чем закончилось дело

Об утечке стало известно в июне 2025 года.

После утечки данных 16 млн казахстанцев прошло больше года, но в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития не знают, чем закончилось расследование. Представитель ведомства сообщил, что делом занимался КНБ, передает Курсив.

«По утечке данных, где было 16 млн, расследование было со стороны КНБ. Мы не обладаем информацией, как было завершено это уголовное дело. Мы со своей стороны принимаем регуляторные меры», — сказал первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Об утечке стало известно в июне 2025 года. В апреле 2026-го КНБ сообщал, что досудебное расследование продолжается, и отказался раскрывать подробности.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.