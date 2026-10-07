Кто ответит, если ИИ оставит казахстанца без пособия?

ИИ лишь передает рекомендации уполномоченному сотруднику, а тот принимает окончательное решение.

За ошибку при назначении социальной выплаты отвечает сотрудник, который принимает решение, а не искусственный интеллект. Об этом на брифинге в правительстве заявил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин. Он объяснил, что ИИ анализирует данные и помогает сотрудникам находить такие случаи, передает Курсив.

«Когда мы говорим сейчас про внедрение ИИ, мы говорим про более детальный анализ имеющихся данных, чтобы не допустить выплат тому, кому не положено, к примеру, или чтобы как раз-таки не упустить. Происходит ли это в автоматическом формате на основании решения ИИ? Нет, так не происходит. Но в любом случае ответственность несет сотрудник, который производит эту транзакцию или это действие», — сказал вице-министр.

По его словам, ИИ передает рекомендации уполномоченному сотруднику, а тот принимает окончательное решение. Коняшкин добавил, что автоматические госуслуги существовали и до внедрения ИИ: например, гражданам без подачи заявления приходили сообщения с предложением оформить положенную помощь.