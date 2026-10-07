Интернет-кабель по дну Каспия запустят в октябре

Что это даст Казахстану?

Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи, проложенную по дну Каспийского моря от азербайджанского Сумгаита до Актау, запустят в октябре. Об этом на заседании правительства сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Специалисты уже проложили все 390 километров подводного кабеля. Проект совместно реализуют «Казахтелеком» и AzerTelecom International через совместное предприятие CaspiLink B.V. Новый маршрут станет прямым высокоскоростным коридором передачи данных между Азией и Европой, передает Курсив.

«Новый маршрут укрепит цифровую связанность Казахстана с мировыми сетями передачи данных и создаст основу для дальнейшего развития ИИ, облачных технологий и современных центров обработки данных», — отмечал ранее Жаслан Мадиев.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.