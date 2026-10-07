Сын бывшего акима Алматы Досаева зарегистрировал несколько компаний в МФЦА

Одна из них занимается сферой IT.

В МФЦА за последние дни было зарегистрировано несколько компаний с участием Нурлана Аскарбекова — сына бывшего акима Алматы, замруководителя администрации президента и бизнесмена Ерболата Досаева. 2 октября на площадке создали компанию Pivot Limited. В качестве сферы ее деятельности указаны разработка и тестирование программного обеспечения, решения в области искусственного интеллекта и робототехники. Капитал компании составляет всего $100, а ее руководителем является Нурлан Аскарбеков, передает Курсив.

Новая компания принадлежит другому зарегистрированному в МФЦА юрлицу — Circle Limited. В эту компанию также входит креативное агентство Circle Creative Buro, которое занимается маркетингом, дизайном, созданием брендов и цифровых продуктов. Компанией Circle Limited, в свою очередь, владеет компания Sonder Limited, а она принадлежит Нурлану Аскарбекову и Хайчуань Шэну.

5 октября в МФЦА также зарегистрировали холдинговую компанию General Creativity Limited. Ее руководителем также является Нурлан Аскарбеков, а капитал составляет $100. Компанией владеет тот же холдинг Sonder Limited, принадлежащий Аскарбекову и Шэну. Чем именно будет заниматься новая компания, неизвестно.

По данным сервиса Adata, Нурлан Аскарбеков является учредителем трех компаний и руководителем четырех. Среди его бизнесов — уже упомянутый холдинг Sonder Limited, созданный в апреле 2025 года. В 2026 году его налоговые отчисления составили всего 4,5 тыс. тенге.

Другая компания с похожим названием — Sonder Holdings. Ее налоги в 2026 году составили 389 тыс. теңге, а в прошлом году — 401 тыс. тенге. Третья компания, учредителем которой напрямую является Аскарбеков, — General Creative Enterprise. Ее налоговые отчисления в 2026 году составили почти 3 млн тенге.

Аскарбеков является руководителем кофейни Steppe Coffee, в которой он также является соучредителем через Sonder Holdings. Налоговые отчисления заведения в 2025 году составляли 11,2 млн тенге.

Во всех бизнесах, включая креативное агентство и кофейное пространство, партнером Аскарбекова является Хайчуань Шэнь.

Напомним, что в апреле бывший аким Алматы Ерболат Досаев был исключен из состава совета директоров Национального инвестиционного холдинга «Байтерек».