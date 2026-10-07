Дорожные пробки в мегаполисах Казахстана отдают под контроль ИИ

Премьер-министр РК дал акиматам два месяца, чтобы начать борьбу с городскими заторами.

В крупных городах Казахстана планируют внедрить интеллектуальное управление транспортными потоками. Соответствующее поручение акиматам дал премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства. По словам премьера, ускоренная урбанизация увеличивает нагрузку на транспортную инфраструктуру, поэтому городам нужен системный подход к управлению движением, передает Курсив.

«В больших городах надо перейти от реагирования на локальные дорожные пробки к системному управлению транспортом. Это напрямую влияет на мобильность граждан, безопасность и качество городской среды», — сказал Бектенов.

Министерству транспорта совместно с акиматами поручено в течение двух месяцев определить наиболее загруженные участки в крупных городах страны и запустить на них пилотные проекты по интеллектуальному управлению потоками. После тестирования наиболее эффективные решения хотят распространить на другие участки.

Отдельно ведомству поручено сформировать единую цифровую транспортную систему национального масштаба. Предполагается, что она позволит в режиме реального времени управлять движением автомобилей, прогнозировать нагрузку на дороги и заранее выявлять потенциальные риски.

Таким образом, власти хотят перейти от реагирования на уже образовавшиеся заторы к прогнозированию транспортной ситуации и более оперативному управлению движением.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.