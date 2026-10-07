Человеческий капитал в «цифре» сильно молодеет.

Заместитель председателя комитета по цифровизации, инновациям и науке Курултая Екатерина Смышляева отметила, что в гонке за развитием ИИ в мире обострится борьба за умы. По ее словам, это связано с тем, что человеческий капитал в «цифре» сильно молодеет. Так, возраст ученых, совершающих открытие в сфере ИИ на сегодня 26-28 лет. В то же время возраст «белых» хакеров снизился до 12-14 лет, передает Sputnik.

«Мы должны понимать, что бороться за умы надо сейчас уже не с 20 лет или когда он идет работать, а бороться надо практически с детского сада, чтобы у этого ребенка выстроилась траектория. И надо давать возможности получать образование и так далее», — считает она.

Казахстан сейчас стремится занять свою нишу в качестве евразийского технологического хаба. Для этого республика развивает инфраструктуру и телекоммуникацию. В частности, создается долина ЦОДов. Они позволят обеспечить стране технологический суверенитет, потому что направлены на хранение и обработку данных на территории самой республики.

«Отсутствие инфраструктуры, ЦОДов, мест хранения данных, это всегда риск того, что мы начнем просто арендовать внешние облачные сервисы и, соответственно, передавать какую-то критическую информацию в международное поле», — поясняет депутат.

С другой стороны, введение в октябре текущего года в эксплуатацию Транскаспийской ВОЛС обеспечит отказоустойчивость казахстанской телекоммуникационной системы.

«Всегда резервный канал связи обеспечивает отказоустойчивость в 2-3 больше, чем если этот канал один», — отметила Смышляева.

Она добавила, что другим плюсом является снижение задержки соединения для сервисов, компаний и наличие дополнительного канала связи для ИИ-систем и систем облачного хранения.

Эти меры позволят достичь республике поставленной цели — увеличения экспорта IT-услуг до $2 млрд. Вместе с тем, по ее словам, массового внедрения ИИ в реальный сектор экономики пока ждать не стоит.

«В реальных секторах экономики должна быть какая-то телеметрическая сеть приборов, которая постоянно поставляет данные, а это не всегда дешево и требует определенных вложений. Соответственно здесь вопрос сбора данных, стоимость самих экспертных систем, переподготовка кадров и трансформация сознания в части работы с этой аналитикой», — продолжает она.

Не стоит ждать и массовой замены людей роботами. По словам Смышляевой, в ближайшие 2-3 года по этому поводу паниковать не надо.

«Сказать, что сейчас это будет массово, ну пока это все дорого. Это должна быть экономика. То есть, экономика должна складываться так, чтобы работодатель или бизнесмен решил, что мне не нужны люди, мне нужны роботы. Сказать, что они сейчас супердешевы, я не скажу. Скорее всего первое внедрение будет в тех сферах, допустим в сфере ЧС, в каких-то разведывательных работах, под землей — там робот очень нужная вещь, потому что людям там действительно делать нечего и лучше, чтобы их там заменили», — считает она.

По ее словам, у Казахстана уже есть своя модель регулирования. Так, еще в прошлом году был принят закон «Об искусственном интеллекте». Этот документ балансирует между безопасностью человека и развитием технологий. По мере поступления новых кейсов будут вноситься дополнения и в законодательство.

«Есть определенные задачи с совершенствованием законодательства в сфере персональных данных, потому что закон у нас с 2013 года и как бы есть потребность в целом пересмотреть модель регулирования. Нужны изменения в политике управления данных в закон по управлению данными, потому что сегодня мы начали правоприменять экономику данных, которые заложены в цифровом кодексе. Мы видим, что там есть нюансы с отраслевыми данными и сейчас нужно в обязательном порядке подправить», — добавляет она.

По ее словам, в ближайшее время могут также появиться поправки в законы «О транспорте» и «О дорожном движении» в связи с появлением беспилотного транспорта.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.