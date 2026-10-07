Саясат Нұрбек NVIDIA компаниясының вице-президентімен Қазақстандағы AI-білім беруді дамыту мәселесін талқылады
ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек NVIDIA компаниясының вице-президенті Рев Лебаредянмен кездесті.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен АҚШ-тың жоғары білім беру саласындағы ынтымақтастығын дамыту, жасанды интеллект саласында мамандар даярлау бағытындағы өзара іс-қимылды кеңейту және NVIDIA компаниясымен ынтымақтастықты одан әрі дамыту перспективаларын талқылады.
Саясат Нұрбек Қазақстанда өңірлік академиялық білім беру орталығын құру бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтып берді. Сондай-ақ Qazaq AI Research University (QAIRU) базасында Орталық Азия елдеріне арналған NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) өңірлік орталығын құру мүмкіндігіне ерекше назар аударылды.
Тараптар NVIDIA DLI Ambassadorship бағдарламасы аясындағы ынтымақтастықты кеңейту және компанияның ұлттық AI-Sana бағдарламасын іске асыруға қатысу перспективаларын да қарастырды.
Бүгінде ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі NVIDIA компаниясымен бірлесіп, профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің жасанды интеллект, жеделдетілген есептеулер және жоғары өнімді технологиялар салаларындағы құзыреттерін дамыту бойынша жұмыс жүргізіп жатыр.
Ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі — NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) бағдарламасы. Бағдарлама аясында NVIDIA DLI сертификатына ие оқытушылар-амбассадорлар желісі қалыптасып келеді. Олар NVIDIA-ның халықаралық бағдарламалары бойынша оқыту жүргізуге, ресми оқу және зертханалық материалдарды пайдалануға, сондай-ақ заманауи AI құзыреттерін университеттерде кеңінен енгізуге мүмкіндік алады.
Оқытушыларды даярлау мамандандырылған оқытуды, білімді қорытынды бағалауды және сұхбаттан өтуді қамтиды. Бағдарламаны сәтті аяқтаған оқытушы халықаралық сертификат алып, Ambassador Instructor мәртебесіне ие бола алады.
DLI білім беру бағдарламалары жеделдетілген есептеулер, терең оқыту, деректерді өңдеу, жасанды интеллект және робототехника, сондай-ақ Deep Learning технологияларын ғылым мен инженерияда, графика және әмбебап есептеулер салаларында қолдану бағыттарын қамтиды.
Қазақстанда бағдарламаның пилоттық кезеңіне 12 техникалық жоғары оқу орнының өкілдері қатысты. Бүгінде бағдарлама аясында 160 студент оқудан өтті, ал 5 оқытушы DLI нұсқаушысы ретінде сертификатталды.
Сонымен қатар қазақстандық жоғары оқу орындары өздерінің есептеу инфрақұрылымын дамытып жатыр. Атап айтқанда, білім беру және ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін университеттердің суперкомпьютерлік кешендері құрамында NVIDIA графикалық жеделдеткіштері сатып алынып, пайдаланылады.
NVIDIA компаниясымен серіктестікті одан әрі дамыту қазақстандық студенттер мен оқытушылардың жасанды интеллект саласындағы халықаралық білім беру бағдарламаларына қолжетімділігін кеңейтіп, AI-білім беру және озық технологиялар бағытындағы өңірлік ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік береді.