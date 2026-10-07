Искусственный интеллект в ТЭК принесет около 23 млрд тенге эффекта в год
Министерство энергетики реализует 20 мероприятий по трем основным направлениям.
Экономический эффект от внедрения решений на основе искусственного интеллекта в топливно-энергетическом комплексе составит порядка 23 млрд тенге. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, представляя подходы к внедрению цифровых технологий, которые позволят перейти от реагирования на возникающие проблемы к их прогнозированию.
В рамках Стратегии Digital Qazaqstan Министерство энергетики отвечает за цифровизацию топливно-энергетического комплекса. Основная цель цифровизации в энергетической отрасли — онлайн-мониторинг состояния оборудования и снижение потерь. Это позволит обеспечить стабильное снабжение потребителей электрической энергией, теплом и топливом.
Министерство реализует 20 мероприятий по трем основным направлениям. Это цифровые двойники, искусственный интеллект и киберфизическая безопасность. Данные мероприятия будут реализовываться поэтапно до 2029 года.
В результате предусматривается снижение аварийности на объектах на 25%, а также сокращение потерь энергетических ресурсов до 90%. Экономический эффект от внедрения решений на основе искусственного интеллекта составит порядка 23 млрд тенге в год. Основная цель — перейти к проактивному управлению отраслью на основе предварительного прогнозирования рисков.
До конца года совместно с уполномоченным государственным органом планируется утвердить три ключевых документа:
— приоритетный реестр решений на основе искусственного интеллекта,
— IT-архитектуру цифровых двойников нефтегазового и энергетического секторов,
— архитектуру кибербезопасности объектов энергетики.
В результате предприятия смогут применять стандартные решения и оперативно масштабировать успешные проекты на всю отрасль.
Цифровой двойник — это виртуальная модель, отражающая фактическое состояние производственного объекта. Он позволяет оценивать работу оборудования и заранее прогнозировать возможные результаты принимаемых решений.
В нефтегазовом секторе реализуется пилотный проект на месторождении «Эмбамунайгаз». В рамках проекта данные о пласте, скважинах и производственной инфраструктуре объединены в единую систему. По итогам масштабного внедрения решения предусматривается увеличение дополнительной добычи нефти до 2,9 млн тонн.
«В энергетическом секторе совместно с акиматом Астаны разрабатываются цифровые двойники энергетического комплекса столицы. Ожидаемый результат — экономия топлива более чем на 2,5%. Наша задача — на основе данных пилотных проектов утвердить целевую архитектуру цифровых двойников», — отметил Е. Аккенженов.
Второе направление — искусственный интеллект. На сегодняшний день в отрасли сформирован портфель из 45 проектов в сфере ИИ, 34 из которых находятся на стадии внедрения. Основная задача — повысить качество прогнозирования, оптимизировать производственные процессы и повысить безопасность.
В газовой отрасли искусственный интеллект применяется для прогнозирования потребления. Точность составляет до 86%, экономический эффект — 300 млн теңге в год.
В нефтегазовой отрасли ИИ используется для планирования оборота нефтепродуктов. Точность составляет до 85%, экономический эффект — до 22,5 млрд теңге в год.
В энергетике ИИ направлен на повышение производственной безопасности. Ожидается снижение производственных происшествий до 78%, экономический эффект — 370 млн теңге в год.
Совокупный экономический эффект трех решений составляет порядка 23 млрд тенге в год.
Третье направление — киберфизическая безопасность. Основное внимание уделяется безопасности систем, непосредственно управляющих технологическими процессами. Это обусловлено тем, что такие системы обеспечивают управление работой станций, сетей и производственного оборудования.
В текущем году на базе Казахского национального университета проведены первые отраслевые киберучения ENERFORT-2026. В них приняли участие более 120 специалистов. Планируется проводить такие учения ежегодно.
Отдельное направление — онлайн-мониторинг состояния оборудования. Долю основного оборудования, состояние которого отслеживается в режиме онлайн, планируется увеличить с 20% в 2026 году, до 50% — в 2027 году, до 70% — в 2028 году. Для этого планируется внедрять цифровые двойники объектов генерации и передачи, а основное оборудование будет оснащаться датчиками.
«Это позволит заблаговременно выявлять неисправности и своевременно планировать ремонт. В результате предусматривается снижение аварийности на 25%. Для потребителей это означает повышение надежности электро- и теплоснабжения», — пояснил министр.
Второй показатель — обеспечение полной прослеживаемости энергетических ресурсов от производства до потребления.
Показатель будет увеличиваться поэтапно:
— в 2026 году — 20%
— в 2027 году — 60%
— в 2028 году — 80%.
Для этого будет внедрен учет движения нефти и нефтепродуктов от скважины до АЗС. Это позволит сопоставлять данные, выявлять несоответствия и обеспечивать точный учет ресурсов. В результате предусматривается сокращение потерь энергетических ресурсов до 90%.
Работа будет проводиться поэтапно:
— в 2026 году основной приоритет — запуск пилотных цифровых двойников, внедрение проектов в сфере ИИ и утверждение единой архитектуры;
— в 2027 году — переход к масштабному внедрению решений;
— в 2028 году планируется довести указанные показатели соответственно до 70% и 80%.
К 2029 году планируется завершить реализацию всех 20 мероприятий и перейти к управлению отраслью на основе данных.
Ближайшая задача — сформировать единую технологическую основу, оценить результаты пилотных проектов и масштабировать эффективные цифровые решения. В результате предусматривается повышение надежности объектов энергетической отрасли, а также снижение аварийности и потерь. Конечная цель — повышение эффективности отрасли.
Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.