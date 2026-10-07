Искусственный интеллект в ТЭК принесет около 23 млрд тенге эффекта в год

Министерство энергетики реализует 20 мероприятий по трем основным направлениям.

Экономический эффект от внедрения решений на основе искусственного интеллекта в топливно-энергетическом комплексе составит порядка 23 млрд тенге. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, представляя подходы к внедрению цифровых технологий, которые позволят перейти от реагирования на возникающие проблемы к их прогнозированию.

В рамках Стратегии Digital Qazaqstan Министерство энергетики отвечает за цифровизацию топливно-энергетического комплекса. Основная цель цифровизации в энергетической отрасли — онлайн-мониторинг состояния оборудования и снижение потерь. Это позволит обеспечить стабильное снабжение потребителей электрической энергией, теплом и топливом.

Министерство реализует 20 мероприятий по трем основным направлениям. Это цифровые двойники, искусственный интеллект и киберфизическая безопасность. Данные мероприятия будут реализовываться поэтапно до 2029 года.

В результате предусматривается снижение аварийности на объектах на 25%, а также сокращение потерь энергетических ресурсов до 90%. Экономический эффект от внедрения решений на основе искусственного интеллекта составит порядка 23 млрд тенге в год. Основная цель — перейти к проактивному управлению отраслью на основе предварительного прогнозирования рисков.

До конца года совместно с уполномоченным государственным органом планируется утвердить три ключевых документа:

— приоритетный реестр решений на основе искусственного интеллекта,

— IT-архитектуру цифровых двойников нефтегазового и энергетического секторов,

— архитектуру кибербезопасности объектов энергетики.

В результате предприятия смогут применять стандартные решения и оперативно масштабировать успешные проекты на всю отрасль.

Цифровой двойник — это виртуальная модель, отражающая фактическое состояние производственного объекта. Он позволяет оценивать работу оборудования и заранее прогнозировать возможные результаты принимаемых решений.

В нефтегазовом секторе реализуется пилотный проект на месторождении «Эмбамунайгаз». В рамках проекта данные о пласте, скважинах и производственной инфраструктуре объединены в единую систему. По итогам масштабного внедрения решения предусматривается увеличение дополнительной добычи нефти до 2,9 млн тонн.

«В энергетическом секторе совместно с акиматом Астаны разрабатываются цифровые двойники энергетического комплекса столицы. Ожидаемый результат — экономия топлива более чем на 2,5%. Наша задача — на основе данных пилотных проектов утвердить целевую архитектуру цифровых двойников», — отметил Е. Аккенженов.

Второе направление — искусственный интеллект. На сегодняшний день в отрасли сформирован портфель из 45 проектов в сфере ИИ, 34 из которых находятся на стадии внедрения. Основная задача — повысить качество прогнозирования, оптимизировать производственные процессы и повысить безопасность.

В газовой отрасли искусственный интеллект применяется для прогнозирования потребления. Точность составляет до 86%, экономический эффект — 300 млн теңге в год.

В нефтегазовой отрасли ИИ используется для планирования оборота нефтепродуктов. Точность составляет до 85%, экономический эффект — до 22,5 млрд теңге в год.

В энергетике ИИ направлен на повышение производственной безопасности. Ожидается снижение производственных происшествий до 78%, экономический эффект — 370 млн теңге в год.

Совокупный экономический эффект трех решений составляет порядка 23 млрд тенге в год.

Третье направление — киберфизическая безопасность. Основное внимание уделяется безопасности систем, непосредственно управляющих технологическими процессами. Это обусловлено тем, что такие системы обеспечивают управление работой станций, сетей и производственного оборудования.

В текущем году на базе Казахского национального университета проведены первые отраслевые киберучения ENERFORT-2026. В них приняли участие более 120 специалистов. Планируется проводить такие учения ежегодно.

Отдельное направление — онлайн-мониторинг состояния оборудования. Долю основного оборудования, состояние которого отслеживается в режиме онлайн, планируется увеличить с 20% в 2026 году, до 50% — в 2027 году, до 70% — в 2028 году. Для этого планируется внедрять цифровые двойники объектов генерации и передачи, а основное оборудование будет оснащаться датчиками.

«Это позволит заблаговременно выявлять неисправности и своевременно планировать ремонт. В результате предусматривается снижение аварийности на 25%. Для потребителей это означает повышение надежности электро- и теплоснабжения», — пояснил министр.

Второй показатель — обеспечение полной прослеживаемости энергетических ресурсов от производства до потребления.

Показатель будет увеличиваться поэтапно:

— в 2026 году — 20%

— в 2027 году — 60%

— в 2028 году — 80%.

Для этого будет внедрен учет движения нефти и нефтепродуктов от скважины до АЗС. Это позволит сопоставлять данные, выявлять несоответствия и обеспечивать точный учет ресурсов. В результате предусматривается сокращение потерь энергетических ресурсов до 90%.

Работа будет проводиться поэтапно:

— в 2026 году основной приоритет — запуск пилотных цифровых двойников, внедрение проектов в сфере ИИ и утверждение единой архитектуры;

— в 2027 году — переход к масштабному внедрению решений;

— в 2028 году планируется довести указанные показатели соответственно до 70% и 80%.

К 2029 году планируется завершить реализацию всех 20 мероприятий и перейти к управлению отраслью на основе данных.

Ближайшая задача — сформировать единую технологическую основу, оценить результаты пилотных проектов и масштабировать эффективные цифровые решения. В результате предусматривается повышение надежности объектов энергетической отрасли, а также снижение аварийности и потерь. Конечная цель — повышение эффективности отрасли.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.